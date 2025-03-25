Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH STEINBERG VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LV2.00.12 đường D4, Lakeview 2 Thủ Thiêm, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm soát nhập hàng, xuất hàng ra vào kho. Tham gia quá trình kiểm kê.

Phối hợp với bộ phận Kinh doanh (theo dõi hợp đồng, công nợ)

Quản lý thu chi hàng tháng của công ty.

Báo cáo doanh thu nội bộ.

Kiểm soát các nghiệp vụ về thuế theo Luật Quản lý thuế, bao gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các sắc thuế khác theo quy định của nhà nước. Giải trình các số liệu báo cáo, cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế.

Kiểm soát chứng từ hạch toán đảm bảo tính hợp pháp, đầy đủ, hợp lý, hợp lệ theo quy định.

Lưu trữ số liệu, chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính kế toán theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, bảo mật.

Đề xuất xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan tới công tác kế toán.

Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán.

Có khả năng tổng hợp, nắm vững nghiệp vụ kế toán, văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực kế toán, thuế của Nhà nước

Sử dụng thành thạo excel, word, phần mềm kế toán.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ tính, chịu được áp lực cao và có trách nhiệm, chủ động trong công việc .

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Am hiểu về thuế và các quy định pháp luật liên quan đến kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH STEINBERG VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-15tr tùy vào năng lực + lương tháng 13.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STEINBERG VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin