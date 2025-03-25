Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 163

- 165 Trần Trọng Cung,Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, và báo cáo định kỳ theo quy định cho các hoạt động Marketing để đạt được mục tiêu đề ra của Công ty.
Xây dựng được định vị thương hiệu và chiến lược marketing cho sản phẩm
Lập kế hoạch tài chính Marketing và ngân sách cho từng dự án
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trường online và offline gồm: thị hiếu khách hàng; giá cả và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Xây dựng và triển khai các chương trình Khuyến mại, phối hợp với bộ phận liên quan để nắm được tình hình doanh thu, hiệu quả từ các chiến dịch Marketing nhằm có sự điều chỉnh kịp thời
Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên
Sử dụng thành thạo các công cụ quảng cáo, có khả năng quản lý ngân sách chi tiêu
Tư duy marketing tổng thể, lập kế hoạch, làm việc theo nhóm và lãnh đạo nhân viên thực hiện mục tiêu đề ra;
Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000-25.000.000 + KPI, lương Tháng 13.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định chung của nhà nước và Công ty (BHXH, BHYT...)
Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

