Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Triển khai và quản lý chiến dịch quảng cáo mạnh trên Facebook Ads, nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng.

Cải thiện nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo để tối ưu chi phí và hiệu suất chiến dịch.

Theo dõi, đo lường và điều chỉnh quảng cáo để tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi với mức chi phí hợp lý.

Đề xuất chiến lược và mở rộng các kênh quảng cáo nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thực hiện phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu suất và tối ưu các chỉ số quan trọng trên Google và Facebook để đảm bảo hiệu quả của chiến dịch quảng cáo