Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/15

- 43/17 đường số 38, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai và quản lý chiến dịch quảng cáo mạnh trên Facebook Ads, nhằm thu hút khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng.
Cải thiện nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo để tối ưu chi phí và hiệu suất chiến dịch.
Theo dõi, đo lường và điều chỉnh quảng cáo để tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi với mức chi phí hợp lý.
Đề xuất chiến lược và mở rộng các kênh quảng cáo nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Thực hiện phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu suất và tối ưu các chỉ số quan trọng trên Google và Facebook để đảm bảo hiệu quả của chiến dịch quảng cáo

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads trong các ngành mỹ phẩm, thẩm mỹ viện, thực phẩm chức năng, thời trang,..
Ưu tiên các ứng viên có khả năng xử lý nguyên liệu quảng cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

