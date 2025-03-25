Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 20 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Nhận bệnh và hướng dẫn bệnh.
Tẩy rửa và hấp dụng cụ y khoa thường xuyên.
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Điều dưỡng.
Công việc theo sự phân công của cấp trên.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam /Nữ. Tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng trở lên. Tuổi từ 21 – 35.
Có kinh nghiệm là một lợi thế, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tiếng anh cơ bản.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel…).
Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
