Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nhận bệnh và hướng dẫn bệnh.

Tẩy rửa và hấp dụng cụ y khoa thường xuyên.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Điều dưỡng.

Công việc theo sự phân công của cấp trên.

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam /Nữ. Tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng trở lên. Tuổi từ 21 – 35.

Có kinh nghiệm là một lợi thế, ưu tiên có chứng chỉ hành nghề, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tiếng anh cơ bản.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel…).

Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh

