Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1A5 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Cam kết dẫn dắt Quỹ Vầng Trăng Khuyết hoạt động theo đúng tầm nhìn, sứ mệnh, các chuẩn mực đạo đức và tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam.

Xây dựng mối quan hệ bên vững với nhà tài trợ và triển khai các chiến lược gây quỹ cộng động để đảm bảo cân đối được dòng tiền cho các hoạt động thường nhật của Quỹ Vầng Trăng Khuyết (khoảng 1.0 - 1.2 tỷ/ mỗi tháng)

Đảm bảo vận hành cho Quỹ Trăng Khuyết theo đúng mục tiêu xã hội đã cam kết và trở thành môt DNXH đầu ngành trong lĩnh vực nhân đạo và sự sống tại Việt Nam

Đảm bảo đời sống và có một tương lai tốt cho toàn bộ đội ngũ NLĐ, CTV, TNV và các mảnh đời của Quỹ Vầng Trăng Khuyết;

Lập kế hoạch, điều hành và quản lý các hoạt động, dự án của Quỹ Vầng Trăng Khuyết, chấp hành các định mức chi tiêu của Quỹ Vầng Trăng Khuyết theo đúng nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Điều lệ Quỹ Vầng Trăng Khuyết và các quy định của pháp luật;

Quản lý và dẫn dắt đội ngũ để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng quan hệ tốt với với các đối tác, mạnh thường quân/nhà tài trợ. Kết nối nguồn lực và hợp tác với các đối tác, mạnh thường quân/nhà tài trợ nhằm nắm bắt cơ hội, dẫn dắt và thúc đẩy Quỹ Vầng Trăng Khuyết tiếp tục phát triển, lan tỏa.

Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;

Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ Vầng Trăng Khuyết với Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ Vầng Trăng Khuyết theo Điều lệ Quỹ Vầng Trăng Khuyết và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản;

Có tầm nhìn, có năng lực để ra những chiến lược, hướng giải quyết giúp Quỹ Vầng Trăng Khuyết ngày càng phát triển

Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Quỹ Vầng Trăng Khuyết và quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kiểm soát tốt hoạt động nội bộ của Quỹ Vầng Trăng Khuyết. Xây dựng được văn hoá làm việc của Quỹ Vầng Trăng Khuyết.

Có cách nhìn khách quan, tôn trọng và đóng góp ý kiến cho những ý tưởng của các thành viện đội ngũ Quỹ Vầng Trăng Khuyết.

Có trách nhiệm, dày dặn kinh nghiệm, yêu công việc thiện nguyện. Chịu được khắc nghiệt trong môi trường từ thiện.

Tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp giúp Quỹ Vầng Trăng Khuyết hoạt động hiệu quả.

Thực hiện các công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm chuyên môn theo yêu cầu

Khả năng nhận thức và suy nghĩ rõ ràng, mạch lạc. Đồng nghiệp

Kết hợp làm việc nhóm hiệu quả

Tự tin và sự nhạy cảm trong việc xử lý xung đột.

Cởi mở và sẵn sàng xem xét cơ hội mới. Phòng ban

Hỗ trợ kiểm tra, điều phối công việc, đào tạo đội ngũ Cơ quan ban ngành khác

Chủ động trong giải quyết các công việc.

Có mối quan hệ tốt với cơ quan ban ngành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội,

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Có trình độ trên 12, kinh nghiệm trong ngành công tác xã hội là một lợi thế.

Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt.

Kỹ năng quản lý, đánh giá và nhận định tốt

Kỹ năng lắng nghe và chia sẻ

Kỹ năng đọc báo cáo tài chính

Kỹ năng lập kế hoạch, chiến lược và quản lý thời gian tốt

Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Điều hành

Kỹ năng thương lượng, đàm phán tốt

Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm việc trong môi trường chăm sóc sức khoẻ, y tế, thiện nguyện

Kỹ năng đàm phán và làm việc với đối tác nước ngoài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT Thì Được Hưởng Những Gì

Máy tính, văn phòng phẩm

Công cụ, dụng cụ:

Văn phòng Quỹ Từ Thiện Và Bảo trợ Xã Hội Vầng Trăng Khuyết hoặc địa điểm khác

Địa điểm làm việc:

Fulltime

Thời gian làm việc:

Không vướng bận việc gia đình, đáp ứng những công tác đột xuất

Điều kiện khác:

Thỏa thuận

Thù lao:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT

