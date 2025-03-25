Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Giám đốc điều hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1A5 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Cam kết dẫn dắt Quỹ Vầng Trăng Khuyết hoạt động theo đúng tầm nhìn, sứ mệnh, các chuẩn mực đạo đức và tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam.
Xây dựng mối quan hệ bên vững với nhà tài trợ và triển khai các chiến lược gây quỹ cộng động để đảm bảo cân đối được dòng tiền cho các hoạt động thường nhật của Quỹ Vầng Trăng Khuyết (khoảng 1.0 - 1.2 tỷ/ mỗi tháng)
Đảm bảo vận hành cho Quỹ Trăng Khuyết theo đúng mục tiêu xã hội đã cam kết và trở thành môt DNXH đầu ngành trong lĩnh vực nhân đạo và sự sống tại Việt Nam
Đảm bảo đời sống và có một tương lai tốt cho toàn bộ đội ngũ NLĐ, CTV, TNV và các mảnh đời của Quỹ Vầng Trăng Khuyết;
Lập kế hoạch, điều hành và quản lý các hoạt động, dự án của Quỹ Vầng Trăng Khuyết, chấp hành các định mức chi tiêu của Quỹ Vầng Trăng Khuyết theo đúng nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Điều lệ Quỹ Vầng Trăng Khuyết và các quy định của pháp luật;
Quản lý và dẫn dắt đội ngũ để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.
Xây dựng quan hệ tốt với với các đối tác, mạnh thường quân/nhà tài trợ. Kết nối nguồn lực và hợp tác với các đối tác, mạnh thường quân/nhà tài trợ nhằm nắm bắt cơ hội, dẫn dắt và thúc đẩy Quỹ Vầng Trăng Khuyết tiếp tục phát triển, lan tỏa.
Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;
Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ Vầng Trăng Khuyết với Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ Vầng Trăng Khuyết theo Điều lệ Quỹ Vầng Trăng Khuyết và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản;
Có tầm nhìn, có năng lực để ra những chiến lược, hướng giải quyết giúp Quỹ Vầng Trăng Khuyết ngày càng phát triển
Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Quỹ Vầng Trăng Khuyết và quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Kiểm soát tốt hoạt động nội bộ của Quỹ Vầng Trăng Khuyết. Xây dựng được văn hoá làm việc của Quỹ Vầng Trăng Khuyết.
Có cách nhìn khách quan, tôn trọng và đóng góp ý kiến cho những ý tưởng của các thành viện đội ngũ Quỹ Vầng Trăng Khuyết.
Có trách nhiệm, dày dặn kinh nghiệm, yêu công việc thiện nguyện. Chịu được khắc nghiệt trong môi trường từ thiện.
Tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp giúp Quỹ Vầng Trăng Khuyết hoạt động hiệu quả.
Thực hiện các công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm chuyên môn theo yêu cầu
Khả năng nhận thức và suy nghĩ rõ ràng, mạch lạc. Đồng nghiệp
Kết hợp làm việc nhóm hiệu quả
Tự tin và sự nhạy cảm trong việc xử lý xung đột.
Cởi mở và sẵn sàng xem xét cơ hội mới. Phòng ban
Hỗ trợ kiểm tra, điều phối công việc, đào tạo đội ngũ Cơ quan ban ngành khác
Chủ động trong giải quyết các công việc.
Có mối quan hệ tốt với cơ quan ban ngành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội,
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt.
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Có trình độ trên 12, kinh nghiệm trong ngành công tác xã hội là một lợi thế.
Có tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức công việc tốt.
Kỹ năng quản lý, đánh giá và nhận định tốt
Kỹ năng lắng nghe và chia sẻ
Kỹ năng đọc báo cáo tài chính
Kỹ năng lập kế hoạch, chiến lược và quản lý thời gian tốt
Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Điều hành
Kỹ năng thương lượng, đàm phán tốt
Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm việc trong môi trường chăm sóc sức khoẻ, y tế, thiện nguyện
Kỹ năng đàm phán và làm việc với đối tác nước ngoài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT Thì Được Hưởng Những Gì

Công cụ, dụng cụ: Máy tính, văn phòng phẩm
Công cụ, dụng cụ:
Địa điểm làm việc: Văn phòng Quỹ Từ Thiện Và Bảo trợ Xã Hội Vầng Trăng Khuyết hoặc địa điểm khác
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: Fulltime
Thời gian làm việc:
Điều kiện khác: Không vướng bận việc gia đình, đáp ứng những công tác đột xuất
Điều kiện khác:
Thù lao: Thỏa thuận
Thù lao:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG QUỸ TỪ THIỆN VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1A5 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-dieu-hanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job341011
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH IEK ĐÔNG NAM Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH IEK ĐÔNG NAM Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN LAPEN ASSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LAPEN ASSET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HEYO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HEYO GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành START CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu START CORP
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty TNHH THACO AUTO
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần WBO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trusting Social
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tích hợp hệ thống quản lý quốc tế
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty CP True Digital Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP True Digital Việt Nam
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sc Group - Chuỗi Nhà Hàng Sáu Cua làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sc Group - Chuỗi Nhà Hàng Sáu Cua
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions
Tới 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH S.F.Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH S.F.Express
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Ecom365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công Ty TNHH Ecom365
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH 8A Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH 8A Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Helen Care
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Westpoint Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Westpoint Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Vicky Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu Công Ty TNHH Vicky Pharma
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Fast Moving Technology làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Fast Moving Technology
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm