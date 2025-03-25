Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Công ty cần tuyển 01 Trưởng Phòng Digital Marketing với yêu cầu công việc như sau:

Trưởng Phòng Digital Marketing

Quản trị nhân sự trong phòng Marketing. Hỗ trợ, phối hợp tuyển dụng đội ngũ nhân sự trong phòng Marketing.

Hoạch định chiến lược phòng Marketing triển khai các kênh online: Facebook, Google, TikTok, YouTube, Insta... và các kênh free traffic.Ứng dung công nghệ mới, nắm bắt xu hướng triển khai cho team marketing.

Tham gia xây dựng, quản trị các kênh truyền thông chính thống, mạng xã hội...của công ty và dự án.

Lập các kế hoạch Marketing/Truyền thông thương hiệu công ty và dự án. Triển khai các chiến dịch marketing online toàn diện cho dự án bất động sản, bao gồm: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược marketing hiệu quả.

Quản lý ngân sách marketing và báo cáo chi tiêu.

Phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất cải thiện chiến lược marketing.

Theo dõi và cập nhật xu hướng marketing mới nhất để áp dụng vào công việc.

Cập nhật báo cáo/phân tích hoạt động Marketing của Công ty/Dự án cũng như đối thủ trên thị trường. Báo cáo kịp thời tình hình cho BLĐ, đề xuất các giải pháp.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing/Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Nắm bắt xu hướng công nghệ mới ứng dụng cho hoạt động marketing.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt là trong ngành bất động sản. Trong đó có tối thiểu 1 năm vị trí quản lý tương đương.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing online: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng tiến độ.

Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cạnh tranh + hiệu quả công việc + hoa hồng doanh số + thưởng lợi nhuận công ty.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp và gắn bó đồng hành cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin