Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán, theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ, thuế và tài sản của công ty.

Quản lý dòng tiền, lập kế hoạch thu chi, cân đối tài chính.

Kiểm soát và tính toán giá thành suất ăn, đảm bảo tối ưu chi phí.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào – đầu ra.

Định khoản các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm kế toán theo đúng chuẩn mực.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán theo định kỳ (tháng, quý, năm).

Lập và nộp các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN) đúng thời hạn theo quy định của cơ quan thuế.

Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn.

Thực hiện quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán khi cần thiết.

Theo dõi chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung để tính toán giá thành suất ăn.

Kiểm tra việc xuất – nhập – tồn kho nguyên vật liệu, đảm bảo kiểm soát hao hụt hợp lý.

Đưa ra đề xuất tối ưu chi phí để đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả tài chính cho công ty.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công việc của các kế toán viên.

Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc phân tích tài chính, lập kế hoạch ngân sách.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

HIểu biết mảng kế toán trong ngành suất ăn công nghiệp, thực phẩm, sản xuất.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST...) và tin học văn phòng (Excel, Word).

Nắm vững các quy định về thuế, kế toán, tài chính, lao động.

Cẩn thận, trung thực, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ

