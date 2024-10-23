Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: ấp Bến Kinh, Đôn Thuận, Trảng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 108/2/7 Nguyễn Văn Khối, P. 9, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

