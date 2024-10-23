Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT
- Tây Ninh: ấp Bến Kinh, Đôn Thuận, Trảng Bàng
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách quản lý kho bãi. Chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho
Hàng hóa, xuất nhập tồn. (Xuất nhập tồn theo đúng qui trình công ty đề ra).
Theo dõi về hàng hóa, xuất nhập tồn trên máy và trên sổ, có sổ xuất, sổ nhập, sổ theo dõi xuất, nhập từng mặt hàng ( theo phần mếm AMIS)
Khi giao nhận hàng với lái xe, nhân viên giao hàng, phải có ký nhận trên phiếu xuất, trên sổ kho. Chuẩn bị đầy đủ CA, phiếu xuất kho... Thưc hiện đúng qui trình giao nhận hàng của công ty đề ra.
Sắp xếp hàng trong kho ngăn nắp, có khoa học.
Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa và bao bì nhãn mác.
Phụ trách quản lý kho bãi. Chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho
Hàng hóa, xuất nhập tồn. (Xuất nhập tồn theo đúng qui trình công ty đề ra).
Theo dõi về hàng hóa, xuất nhập tồn trên máy và trên sổ, có sổ xuất, sổ nhập, sổ theo dõi xuất, nhập từng mặt hàng ( theo phần mếm AMIS)
Khi giao nhận hàng với lái xe, nhân viên giao hàng, phải có ký nhận trên phiếu xuất, trên sổ kho. Chuẩn bị đầy đủ CA, phiếu xuất kho... Thưc hiện đúng qui trình giao nhận hàng của công ty đề ra.
Sắp xếp hàng trong kho ngăn nắp, có khoa học.
Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa và bao bì nhãn mác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 21 - 40 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành liên quan.
Trung thực, siêng năng và có trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nếu chưa có kinh nghiệm Công ty sẽ đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tùy theo kinh nghiệm và năng lực, sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Ký hợp đồng lao động, hưởng chế độ BHXH , BHYT theo quy định nhà nước.
Được đào tạo, học hỏi về nghiệp vụ.
Làm việc trong môi trường thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI