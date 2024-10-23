Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: ấp Bến Kinh, Đôn Thuận, Trảng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách quản lý kho bãi. Chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho Hàng hóa, xuất nhập tồn. (Xuất nhập tồn theo đúng qui trình công ty đề ra). Theo dõi về hàng hóa, xuất nhập tồn trên máy và trên sổ, có sổ xuất, sổ nhập, sổ theo dõi xuất, nhập từng mặt hàng ( theo phần mếm AMIS) Khi giao nhận hàng với lái xe, nhân viên giao hàng, phải có ký nhận trên phiếu xuất, trên sổ kho. Chuẩn bị đầy đủ CA, phiếu xuất kho... Thưc hiện đúng qui trình giao nhận hàng của công ty đề ra. Sắp xếp hàng trong kho ngăn nắp, có khoa học. Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa và bao bì nhãn mác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21 - 40 tuổi Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành liên quan. Trung thực, siêng năng và có trách nhiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm nếu chưa có kinh nghiệm Công ty sẽ đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tùy theo kinh nghiệm và năng lực, sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Ký hợp đồng lao động, hưởng chế độ BHXH , BHYT theo quy định nhà nước. Được đào tạo, học hỏi về nghiệp vụ. Làm việc trong môi trường thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN ĐẠI VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.