Tuyển Thu mua/Mua hàng Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 99 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chuẩn của công ty (năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển.... để mọi thời điểm chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.)
- Lưu giữ toàn bộ hồ sơ, thông tin chứng từ liên quan đến hàng hóa tại Cửa hàng.
- Theo dõi, cập nhật danh mục nhà cung ứng chính thức theo quy định của công ty.
- Khảo sát định kỳ giá cả thị trường với các loại hàng thường xuyên biến động về giá, các nhóm hàng được chỉ định theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
- Nhận diện nhu cầu hàng hóa và cập nhật yêu cầu mua hàng của các bộ phận tại cửa hàng.
- Thực hiện thủ tục lên đơn hàng.
- Lập trình duyệt mua hàng và gửi cho quản lý cửa hàng.
- Định kỳ hàng tháng đánh giá các nhà cung cấp, báo cáo QLTT kết quả đánh giá và đề xuất biện pháp thích hợp nhằm cải tiến hoạt động mua hàng
- Phối hợp cửa hàng, chịu trách nhiệm về chất lượng hàng nhập kho cửa hàng từ NCC theo tiêu chuẩn của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình nhận hàng, luân chuyển hàng, phối hợp giải quyết/báo cáo/xin ý kiến các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Đảm bảo cân đối lưu lượng hàng hóa tại cửa hàng vào mọi thời điểm, không mua thiếu, mua thừa, mua hàng không được duyệt .
- Cung cấp thông tin về sản phẩm cho phòng Marketing trong phạm vi cho phép.
- Cập nhật nhu cầu hàng mới từ khách hàng.
- Cung cấp đầy đủ TEM NHÃN PHỤ cho tất cả sản phẩm đối với nhóm hàng nhập khẩu khi có yêu cầu từ cửa hàng.
- Giám sát quy trình và số lượng HÀNG HỦY hàng ngày. Báo về quản lý, khấu trừ Nhà Cung cấp đối với nhóm sản phẩm có bảo hành sản phẩm.
- Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ cao đẳng, đại học trở lên chuyên nghành QTKD, hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.
- Từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong chuỗi hệ thống bán lẻ.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo Luật quy định.
- Phụ cấp cơm.
- Phụ cấp gửi xe.
- Môi trường làm việc năng động.
- Cơ hội thăng tiến theo năng lực cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

