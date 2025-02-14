Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý và tổ chức toàn diện công việc của đơn vị phụ trách, bao gồm các nhiệm vụ như sau:

1.1 Tổ chức triển khai và giám sát các hoạt động thu hồi nợ qua điện thoại và thu hồi nợ địa bàn đối với các nhóm nợ xấu/nợ có vấn đề căn cứ trên kết quả thu hồi nợ, mức độ tuân thủ/phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, vi phạm quy định nội bộ,…; Đề xuất điều chỉnh kế hoạch hoạt động theo tình hình thực tế.

1.2 Đánh giá rủi ro các sản phẩm vay hiện tại của Mcredit thông qua các tiêu chí:

- Hiệu suất thu hồi nợ ở vùng, miền, tình thành, quận, huyện theo văn hóa và đặc thù của từng địa phương;

- Hiệu suất thu hồi nợ ở các ngành nghề;

1.3 Theo dõi, đôn đốc đội ngũ nhân viên thu hồi nợ hoàn thành chỉ tiêu và thực hiện đúng, đủ các quy định tuân thủ tác nghiệp của Công ty; Cập nhật những quy định và chính sách mới cho nhân viên thu hồi nợ thuộc phạm vi quản lý

1.4 Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cho nhân viên mới và các khóa huấn luyện định kỳ cho nhân viên hiện tại về các kỹ năng thu hồi nợ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và quy trình công ty.

1.5 Báo cáo và phân tích, đánh giá tình hình hoạt động định kỳ (tuần/tháng/quý/năm); đề xuất triển khai giải pháp cải tiến quy trình, đầu tư, hạ tầng, các công nghệ hỗ trợ quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại/thu hồi nợ địa bàn phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị.

1.6 Kiểm tra và cảnh báo chất lượng danh mục, sản phẩm, khách hàng phối hợp với các đơn vị thẩm định, kinh doanh, rủi ro để kiểm soát chất lượng danh mục.

1.7 Giám sát hoạt động của hệ thống (call center, CRM, Mobile app…), đảm bảo tính ổn định và đáp ứng hiệu suất cao.