Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Nhân viên Thu ngân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10 ...và 3 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thực hiện các công việc thu ngân trong ca như: thu tiền khách mua hàng, in hóa đơn, nộp tiền doanh thu về công ty theo đúng quy định.
Lập báo cáo bán hàng, báo cáo kiễm tra hóa đơn, báo cáo nhập/ xuất/ tồn hàng hóa cho phòng kế toán. Đảm bảo số liệu thực tế và số liệu sổ sách kế toán chính xác.
Nắm rõ các chương trình khuyến mãi của Nhãn hàng và của Trung tâm thương mại để tư vấn cho khách hàng.
Vệ sinh cửa hàng và khu vực làm việc hàng ngày.
Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm và của công ty tới khách hàng.
Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý cửa hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tuổi từ 18 - 28 tuổi
Tốt nghiệp THPT trở lên
Thành thạo Excel, Vi tính văn phòng
Ngoại hình dễ nhìn, tự tin, trung thực, siêng năng, cẩn thận
Yêu thích công việc thu ngân và chăm sóc khách hàng
Đáp ứng được thời gian làm việc: Ca xoay 8 tiếng/ngày, được off 1 ngày/ 1 tuần
Ca 1: 08:30 - 16:30
Ca 2: 14:00 - 22:00

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ hấp dẫn = Lương cứng + Phụ cấp 350.000 + Phụ cấp 500.000 + Tăng ca
(Tùy năng lực ứng viên sẽ được thỏa thuận lương cơ bản theo kinh nghiệm hoặc cấp bậc)
Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành.
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện
Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công của công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết. 12 ngày phép năm, teambuilding...
Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thu-ngan-thu-nhap-5-5-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job272608
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 6 Triệu
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Hạn nộp: 31/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 5.5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 6 Triệu
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Hạn nộp: 31/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 5.5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MENAS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯU TRÚ NGÔI NHÀ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯU TRÚ NGÔI NHÀ VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VIỆT PHÚC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VIỆT PHÚC SÀI GÒN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CAO PHÁT
6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SINH HÙNG
6.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN FMCG INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN FMCG INVESTMENT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân ABC Vietnam Manufacturing & SOURCING Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ABC Vietnam Manufacturing & SOURCING Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Savills Vietnam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân ABC Vietnam Manufacturing & SOURCING Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 850 - 1,300 USD ABC Vietnam Manufacturing & SOURCING Company Limited
850 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPADEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPADEL
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Phòng Khám Stamford Skin Centre (Ssc) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Phòng Khám Stamford Skin Centre (Ssc)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU PANS
5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Trên 7.2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Unimech Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Unimech Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH TEA & POP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TEA & POP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH KASHEW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KASHEW
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN KIYOSHI
Tới 9 triệu Chưa có kinh nghiệm