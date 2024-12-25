Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10 ...và 3 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các công việc thu ngân trong ca như: thu tiền khách mua hàng, in hóa đơn, nộp tiền doanh thu về công ty theo đúng quy định.

Lập báo cáo bán hàng, báo cáo kiễm tra hóa đơn, báo cáo nhập/ xuất/ tồn hàng hóa cho phòng kế toán. Đảm bảo số liệu thực tế và số liệu sổ sách kế toán chính xác.

Nắm rõ các chương trình khuyến mãi của Nhãn hàng và của Trung tâm thương mại để tư vấn cho khách hàng.

Vệ sinh cửa hàng và khu vực làm việc hàng ngày.

Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm và của công ty tới khách hàng.

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của quản lý cửa hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ Nữ tuổi từ 18 - 28 tuổi

Tốt nghiệp THPT trở lên

Thành thạo Excel, Vi tính văn phòng

Ngoại hình dễ nhìn, tự tin, trung thực, siêng năng, cẩn thận

Yêu thích công việc thu ngân và chăm sóc khách hàng

Đáp ứng được thời gian làm việc: Ca xoay 8 tiếng/ngày, được off 1 ngày/ 1 tuần

Ca 1: 08:30 - 16:30

Ca 2: 14:00 - 22:00

Quyền Lợi

Thu nhập từ hấp dẫn = Lương cứng + Phụ cấp 350.000 + Phụ cấp 500.000 + Tăng ca

(Tùy năng lực ứng viên sẽ được thỏa thuận lương cơ bản theo kinh nghiệm hoặc cấp bậc)

Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành.

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công của công ty.

Thưởng các ngày lễ, Tết. 12 ngày phép năm, teambuilding...

Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24...

Cách Thức Ứng Tuyển

