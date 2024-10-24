Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
- Hồ Chí Minh: 60a, Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện quy trình thanh toán:
- Nhận yêu cầu thanh toán từ Chuyên viên thẩm mỹ - In hóa đơn từ máy tính tiền (tính giảm giá cho khách hàng nếu khách có voucher khuyến mãi, coupon giảm giá hay thẻ VIP thì áp dụng trừ vào hóa đơn thanh toán của khách.). - Kiểm tra thông tin trên hóa đơn trước khi in và in đúng hóa đơn của từng khách - Kiểm đếm tiền và nộp cho người nhận theo biểu mẫu của công ty. - Tổng kết máy tính tiền, in báo cáo, in tổng kết giao dịch
- Có thể làm việc theo ca: không nghỉ vào t7, chủ nhật và ngày lễ
+ Ca 1: 08h00-16h00
+ Ca 2: 12h00 - 20h00
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
- Ngoại hình dễ nhìn cao từ 160cm trở lên, làn da trắng sáng, giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương.
- Cẩn thận, ngăn nắp; Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt
- Chịu được áp lực công việc
- Mong muốn có công việc thu nhập ổn định lâu dài.
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơm theo ca làm việc
- Thưởng lương tháng 13++, thưởng Lễ
- BHXH và các chế độ đầy đủ theo quy định
- Xét duyệt tăng lương hằng năm
- Đi du lịch hàng năm
- Môi trường làm việc cao cấp, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
