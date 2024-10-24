Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60a, Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện quy trình thanh toán:

- Nhận yêu cầu thanh toán từ Chuyên viên thẩm mỹ - In hóa đơn từ máy tính tiền (tính giảm giá cho khách hàng nếu khách có voucher khuyến mãi, coupon giảm giá hay thẻ VIP thì áp dụng trừ vào hóa đơn thanh toán của khách.). - Kiểm tra thông tin trên hóa đơn trước khi in và in đúng hóa đơn của từng khách - Kiểm đếm tiền và nộp cho người nhận theo biểu mẫu của công ty. - Tổng kết máy tính tiền, in báo cáo, in tổng kết giao dịch

- Có thể làm việc theo ca: không nghỉ vào t7, chủ nhật và ngày lễ

+ Ca 1: 08h00-16h00

+ Ca 2: 12h00 - 20h00

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 25-35 tuổi

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

- Ngoại hình dễ nhìn cao từ 160cm trở lên, làn da trắng sáng, giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương.

- Cẩn thận, ngăn nắp; Kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt

- Chịu được áp lực công việc

- Mong muốn có công việc thu nhập ổn định lâu dài.

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8-9tr/tháng + Thưởng doanh số theo quy định

- Cơm theo ca làm việc

- Thưởng lương tháng 13++, thưởng Lễ

- BHXH và các chế độ đầy đủ theo quy định

- Xét duyệt tăng lương hằng năm

- Đi du lịch hàng năm

- Môi trường làm việc cao cấp, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin