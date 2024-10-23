Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VIỆN DI ĐỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 367 Quang Trung, Gò Vấp ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Trực cửa hàng, đảm bảo khu vực làm việc gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp hàng hóa trưng bày đầy đủ, thẩm mỹ Tiếp đón, thực hiện quy trình tiếp nhận - tư vấn máy bảo hành, sửa chữa từ khách hàng. Kiểm tra, thẩm định lỗi ngoại hình của máy theo khả năng kiến thức cho phép. Tư vấn, báo giá dịch vụ, chương trình khuyến mãi chính xác cho khách hàng. Thực hiện công việc thu ngân (tạo phiếu khách hàng, nhập thông tin, thanh toán,...) Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng chu đáo nhất Kiểm soát, bảo quản linh kiện tại cửa hàng Kiểm tra số lượng hàng hóa, lưu kho, kiểm kho. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý/trợ lý cửa hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, tác phong nghiêm chỉnh, thực hiện tốt quy trình, quy định công ty Ưu tiên các ứng viên đã có thời gian làm việc vị trí thu ngân trong ngành bán lẻ, tại hệ thống Siêu thị hoặc đã công tác tại vị trí kinh doanh viễn thông (không yêu cầu) Yêu thích công việc dịch vụ khách hàng, yêu thích công nghệ là một ưu thế. Trung thực, hoạt bát, thân thiện, chủ động học hỏi, tinh thần hỗ trợ, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VIỆN DI ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản (Tùy năng lực) + Thưởng hoa hồng + Phụ cấp (Thu nhập: 7.000.000 - 10.000.000/tháng) Được làm việc trong môi trường trẻ trung, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học hỏi. Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng và hoàn thiện bản thân định kỳ, và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp (thi lên cấp Trợ lý/quản lý/quản lý khu vực) Thưởng KPI, thưởng tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh. Nghỉ phép năm & Tham gia các chế độ theo Luật Lao Động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VIỆN DI ĐỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.