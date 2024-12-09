Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 352 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Ghi nhận thông tin order

Thực hiện quy trình thanh toán cho khách

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc

Ghi nhận thông tin order nếu khách order trực tiếp tại quầy thu ngân.

Phối hợp với nhân viên phục vụ tách – ghép bàn, quan sát khách – đảm bảo tất cả khách đến dùng bữa tại nhà hàng phải thanh toán đầy đủ trước khi rời đi.

Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh như: khách hủy món đã gọi, in sai hóa đơn...

Nhanh chóng báo cáo với cấp trên các sự cố phát sinh với máy móc – thiết bị phục vụ hoạt động tính tiền cho khách để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 18 – 28 tuổi, ngoại hình sáng

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm làm thu ngân từ 1 năm trở lên, ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm thu ngân ở nhà hàng lớn

Nhanh nhẹn, siêng năng, chăm chỉ, không ngại học hỏi.

Biết sử dụng máy tính, máy POS

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tương xứng với năng lực, trách nhiệm và công sức (lương thỏa thuận 7 – 7,5M + tip + thưởng doanh số + thưởng KPI). Được bao cơm theo ca.

Thưởng tháng 13 + 14 theo quy định của công ty.

Thưởng thâm niên: 3 năm, 5 năm, 8 năm lên đến 02 tháng lương.

Các ngày Lễ nhân 200% - 300% theo Luật Lao động.

Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng, 1 tuần off 1 ngày không cố định.

Trợ cấp cá nhân tùy theo vị trí làm việc.

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Team building mỗi năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, các kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

