Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 496 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Quận 3 ...và 4 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Thực hiện công tác tính tiền cho khách đảm bảo việc in bill chính xác, đúng mặt hàng, đúng giá tiền, đúng chương trình khuyến mãi.

- Kiểm tra kỹ hàng hóa, đối chiếu bill để tránh việc sai sót mặt hàng và giá sản phẩm, đảm bảo việc thu tiền đúng và đủ theo bill.

- Thông tin đến khách hàng về các hướng dẫn bảo quản, thông tin sản phẩm, các chương trình khuyến mãi và dịch vụ cửa hàng

- Tích điểm và tạo thẻ thành viên cho khách hàng.

- In hóa đơn đưa cho khách hàng

- Ghi thông tin xuất hóa đơn khi khách yêu cầu cần hóa đơn VAT. Gửi thông tin đúng và đầy đủ đến bộ phận kế toán trong ngày để đảm bảo khách hàng nhận được hóa đơn VAT trong vòng 3-5 ngày.

- Tiếp nhận complain của khách hàng, báo cáo cho trưởng ca / quản lí để hỗ trợ giải quyết cho khách 1 cách nhanh chóng

- Kết ca, kiểm đếm và nộp tiền đầy đủ về công ty.

- Giải trình khi có chênh lệch về thực tế và hệ thống

- Báo cáo tình hình trong ca cho Quản lý trực tiếp.

- Bàn giao ca và tiền quỹ cho ca sau

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có kinh 1 năm ở vị trí tương đương

2. Kỹ năng:

- Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Kỹ năng sắp xếp công việc, giao tiếp tạo mối quan hệ hợp tác với các phòng ban.

3. Thái độ:

- Nhanh nhẹn, khéo léo, trách nhiệm trong công việc.

- Trung thực và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc:

+ Ca sáng: 6h30-15h

+ Ca chiều: 14h-22h30 , xoay ca theo sự sắp xếp của quản lý. Mỗi tuần nghỉ 1 ngày

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm, trưởng ngành hàng

- Lương tháng thứ 13, xét tăng lương định kỹ hàng năm

- Làm việc tại chi nhánh Farmers Market:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin