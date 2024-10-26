Tuyển Nhân viên Thu ngân ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu

ANNAM GOURMET Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
ANNAM GOURMET Pro Company

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Mức lương
Đến 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16

- 18 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Đến 6 Triệu

Thực hiện mọi thủ tục thanh toán cho khách hàng theo đúng quy trình Quản lý hiệu quả luồng sản phẩm bằng cách kiểm tra nhanh tất cả các giao dịch mua và giúp khách hàng đóng túi, đóng hộp, bọc hoặc gói quà và chuẩn bị gói hàng để vận chuyển Thực hiện trả lại hàng hóa bằng cách quét các mặt hàng và làm theo các thủ tục trả lại Giới thiệu các chương trình khuyến mãi của cửa hàng tới khách hàng Đảm bảo bảo trì máy quét, máy tính, hệ thống POS, báo cáo nếu phát hiện vấn đề bất thường/khác biệt liên quan đến mã AX Hướng dẫn và hỗ trợ cất giữ đồ đạc của khách hàng đúng nơi quy định Tính toán tổng số tiền thanh toán nhận được trong ca làm việc của bạn và đối chiếu số tiền này với tổng doanh số bán hàng Tiếp nhận và ghi nhận, xử lý các phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên
Thực hiện mọi thủ tục thanh toán cho khách hàng theo đúng quy trình
Quản lý hiệu quả luồng sản phẩm bằng cách kiểm tra nhanh tất cả các giao dịch mua và giúp khách hàng đóng túi, đóng hộp, bọc hoặc gói quà và chuẩn bị gói hàng để vận chuyển
Thực hiện trả lại hàng hóa bằng cách quét các mặt hàng và làm theo các thủ tục trả lại
Giới thiệu các chương trình khuyến mãi của cửa hàng tới khách hàng
Đảm bảo bảo trì máy quét, máy tính, hệ thống POS, báo cáo nếu phát hiện vấn đề bất thường/khác biệt liên quan đến mã AX
Hướng dẫn và hỗ trợ cất giữ đồ đạc của khách hàng đúng nơi quy định
Tính toán tổng số tiền thanh toán nhận được trong ca làm việc của bạn và đối chiếu số tiền này với tổng doanh số bán hàng
Tiếp nhận và ghi nhận, xử lý các phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản Chú ý đến chi tiết và độ chính xác Kỹ năng phục vụ khách hàng Trung thực, đáng tin cậy, chăm chỉ, cẩn thận, vui vẻ
Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản
Chú ý đến chi tiết và độ chính xác
Kỹ năng phục vụ khách hàng
Trung thực, đáng tin cậy, chăm chỉ, cẩn thận, vui vẻ

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, quà tặng vào các ngày Lễ, Tết Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm Xét tăng lương Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.
Lương tháng 13, quà tặng vào các ngày Lễ, Tết
Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm
Xét tăng lương
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

ANNAM GOURMET Pro Company

ANNAM GOURMET Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16-18 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

