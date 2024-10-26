Tuyển Nhân viên Thu ngân ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại ANNAM GOURMET Pro Company
- Hồ Chí Minh: 16
- 18 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1 ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Đến 6 Triệu
Thực hiện mọi thủ tục thanh toán cho khách hàng theo đúng quy trình
Quản lý hiệu quả luồng sản phẩm bằng cách kiểm tra nhanh tất cả các giao dịch mua và giúp khách hàng đóng túi, đóng hộp, bọc hoặc gói quà và chuẩn bị gói hàng để vận chuyển
Thực hiện trả lại hàng hóa bằng cách quét các mặt hàng và làm theo các thủ tục trả lại
Giới thiệu các chương trình khuyến mãi của cửa hàng tới khách hàng
Đảm bảo bảo trì máy quét, máy tính, hệ thống POS, báo cáo nếu phát hiện vấn đề bất thường/khác biệt liên quan đến mã AX
Hướng dẫn và hỗ trợ cất giữ đồ đạc của khách hàng đúng nơi quy định
Tính toán tổng số tiền thanh toán nhận được trong ca làm việc của bạn và đối chiếu số tiền này với tổng doanh số bán hàng
Tiếp nhận và ghi nhận, xử lý các phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên
Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản
Chú ý đến chi tiết và độ chính xác
Kỹ năng phục vụ khách hàng
Trung thực, đáng tin cậy, chăm chỉ, cẩn thận, vui vẻ
Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, quà tặng vào các ngày Lễ, Tết
Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm
Xét tăng lương
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
