Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 439 – 441 Đường số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, HCM., Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm tra, in đơn hàng cho sale, cập nhật Hoá đơn lên phần mềm.

Kiểm tra và thu tiền khách hàng theo đúng quy trình.

Lấy nước cho khách hàng

Thực hiện các Báo cáo theo quy định.

Các công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm vị trí Thu ngân / Kế toán bán hàng hoặc tương đương.

Thông thạo tin học văn phòng word, excel,..

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực.

Có thể đảm bảo thời gian làm việc: 8h00-18h00, tháng nghỉ 4 ngày, hạn chế cuối tuần.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản 7.000.000 VNĐ + Phụ cấp 500.000 VNĐ + hoa hồng

Thu nhập trung bình: 7.500.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ

Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin