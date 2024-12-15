Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 439 – 441 Đường số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, HCM., Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Kiểm tra, in đơn hàng cho sale, cập nhật Hoá đơn lên phần mềm.
Kiểm tra và thu tiền khách hàng theo đúng quy trình.
Lấy nước cho khách hàng
Thực hiện các Báo cáo theo quy định.
Các công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm vị trí Thu ngân / Kế toán bán hàng hoặc tương đương.
Thông thạo tin học văn phòng word, excel,..
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực.
Có thể đảm bảo thời gian làm việc: 8h00-18h00, tháng nghỉ 4 ngày, hạn chế cuối tuần.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản 7.000.000 VNĐ + Phụ cấp 500.000 VNĐ + hoa hồng
Thu nhập trung bình: 7.500.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ
Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ của Công ty.
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
