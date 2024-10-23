Tuyển Nhân viên Thu ngân ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: ShopDunk 392 Hoàng Diệu, Quận 4, HCM, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Giới thiệu các thông tin về sản phẩm tới Khách hàng. Hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các phần mềm và cổng thanh toán. Lập báo cáo hằng ngày, báo cáo quỹ... Tư vấn bán hàng Online và Offline tại cửa hàng hoặc trên các kênh tuyền thông. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Giới thiệu các thông tin về sản phẩm tới Khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các phần mềm và cổng thanh toán.

Lập báo cáo hằng ngày, báo cáo quỹ...

Tư vấn bán hàng Online và Offline tại cửa hàng hoặc trên các kênh tuyền thông.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ độ tuổi từ 18 - 28 tuổi. Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58. Không vướng bận việc học. Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương. Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, trung thực

Nam/ nữ độ tuổi từ 18 - 28 tuổi. Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m58.

Không vướng bận việc học.

Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, trung thực

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên Bán hàng: LCB: 5,500,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm Nhân viên Thu ngân: LCB: 6,000,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm Doanh số theo sản phẩm: Thưởng 15,000đ - 60,000đ / tùy sản phẩm Thưởng 100,000đ - 200,000đ / gói bảo hành Thưởng các gói bán hàng khác (gói phụ kiện, gói sim,...) Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, thông tin sản phẩm, phần mềm Được tham gia đầy đủ các quyền lợi BHXH và BHYT, sau khi hết thời gian học việc, thử việc, và trở thành nhân viên chính thức Được thêm 01 ngày off / tháng theo Quy định công ty, sau khi trở thành nhân viên chính thức Được cơ hội phỏng vấn các vị trí Quản lý Cửa hàng (khi được Quản lý Khu vực đánh giá đạt trong quá trình làm việc)

Nhân viên Bán hàng: LCB: 5,500,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm

Nhân viên Thu ngân: LCB: 6,000,000đ + Doanh số bán hàng theo sản phẩm

Doanh số theo sản phẩm: Thưởng 15,000đ - 60,000đ / tùy sản phẩm Thưởng 100,000đ - 200,000đ / gói bảo hành Thưởng các gói bán hàng khác (gói phụ kiện, gói sim,...)

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, thông tin sản phẩm, phần mềm

Được tham gia đầy đủ các quyền lợi BHXH và BHYT, sau khi hết thời gian học việc, thử việc, và trở thành nhân viên chính thức

Được thêm 01 ngày off / tháng theo Quy định công ty, sau khi trở thành nhân viên chính thức

Được cơ hội phỏng vấn các vị trí Quản lý Cửa hàng (khi được Quản lý Khu vực đánh giá đạt trong quá trình làm việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin