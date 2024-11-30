Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 167 nguyễn thị minh khai, Quận 1, Quận 1

Nhân viên Thu ngân

Chào đón khách hàng.

Nắm bắt quy trình thanh toán và tính tiền cho Khách hàng.

Thực hiện các công việc của thu nhân bao gồm: kiểm tra hóa đơn, in hóa đơn thanh toán cho khách hàng theo quy trình thanh toán đã được đào tạo.

Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng nhanh chóng và chính xác.

Trực Hotline đặt bàn, đặt hàng của Khách hàng.

Làm sạch khu vực mình làm việc đồng thời có tinh thần và trách nhiệm bảo quản máy móc, thiết bị được cấp phát làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng.

Đảm bảo số tiền mặt thu được phải khớp với số liệu doanh thu trên máy hàng ngày

Trung thực, tỉ mỉ, có, khả năng xử lý các giao dịch chính xác và có trách nhiệm

Thái độ lịch sự, nhã nhặn khi giải quyết khiếu nại

Được Hưởng

Mức thu nhập: 25k/giờ

Thử việc 2 tuần

Thưởng: lễ Tết

Phụ cấp tiền ăn.

Thời gian làm việc: Từ 09h-16h

Cách Thức Ứng Tuyển

