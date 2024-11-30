Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM

Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 167 nguyễn thị minh khai, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Chào đón khách hàng.
Nắm bắt quy trình thanh toán và tính tiền cho Khách hàng.
Thực hiện các công việc của thu nhân bao gồm: kiểm tra hóa đơn, in hóa đơn thanh toán cho khách hàng theo quy trình thanh toán đã được đào tạo.
Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng nhanh chóng và chính xác.
Trực Hotline đặt bàn, đặt hàng của Khách hàng.
Làm sạch khu vực mình làm việc đồng thời có tinh thần và trách nhiệm bảo quản máy móc, thiết bị được cấp phát làm việc.

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng.
Đảm bảo số tiền mặt thu được phải khớp với số liệu doanh thu trên máy hàng ngày
Trung thực, tỉ mỉ, có, khả năng xử lý các giao dịch chính xác và có trách nhiệm
Thái độ lịch sự, nhã nhặn khi giải quyết khiếu nại

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 25k/giờ
Thử việc 2 tuần
Thưởng: lễ Tết
Phụ cấp tiền ăn.
Thời gian làm việc: Từ 09h-16h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 167 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

