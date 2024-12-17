Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 469 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (Tầng 3), Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Từ 6 Triệu

- Đảm bảo tác phong làm việc và dịch vụ tốt đối với khách hàng:

- Quét mã hàng hóa và tính tiền cho khách:

- Nhờ quản lý đến trừ hàng cho khách khi khách cần trả lại hàng.

- Thực hiện thanh toán bằng cách trừ điểm tích lũy

- Nhận và nộp tiền, chứng từ từ thanh toán thẻ ngân hàng cho kế toán

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu

- Tính cách: Trung thực, vui vẻ, cẩn thận, nhiệt tình, niềm nở với khách hàng

- Khóa học: Dịch vụ khách hàng.

- Phần mềm: Vi tính văn phòng

- Yêu cầu khác: Khả năng quản lý, giám sát, giao tiếp, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm 50.000 đồng/ngày

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia đầy đủ các loại BHXH theo duy định của nhà nước.

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc hàng quý và nhiều quyền lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin