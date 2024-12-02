Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 332 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TPHCM, Quận 5, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Đón tiếp khách hàng đến nhà xe

Làm thủ tục đặt vé cho khách hàng và thu tiền tại quầy

Làm thủ tục cherck-in vé đối với khách hàng đã có đặc vé từ trước

Hướng dẫn khách đến các khu vực chờ hoặc xe trung chuyển

Làm các công việc hành chính theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18-30

Chấp nhận sinh viên có thể làm full-time

Có kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ chuyên nghiệp

Kỹ năng quản lý thời gian tốt

Hòa đồng, hoạt bát & thích hợp với môi trường genZ

Ham học hỏi và luôn tích cực

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 - 10.000.000 VND/tháng

Lương thưởng hấp dẫn vào các dịp lễ, Tết và thưởng quý/năm

Cơ hội thăng tiến cao cho những ứng viên nhiệt huyết

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nguyên tắc và kỷ luật.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin