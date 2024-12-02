Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 332 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TPHCM, Quận 5, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Đón tiếp khách hàng đến nhà xe
Làm thủ tục đặt vé cho khách hàng và thu tiền tại quầy
Làm thủ tục cherck-in vé đối với khách hàng đã có đặc vé từ trước
Hướng dẫn khách đến các khu vực chờ hoặc xe trung chuyển
Làm các công việc hành chính theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 18-30
Chấp nhận sinh viên có thể làm full-time
Có kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ chuyên nghiệp
Kỹ năng quản lý thời gian tốt
Hòa đồng, hoạt bát & thích hợp với môi trường genZ
Ham học hỏi và luôn tích cực
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8.000.000 - 10.000.000 VND/tháng
Lương thưởng hấp dẫn vào các dịp lễ, Tết và thưởng quý/năm
Cơ hội thăng tiến cao cho những ứng viên nhiệt huyết
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nguyên tắc và kỷ luật.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI LONG VÂN LIMOUSINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
