Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 121 Bùi Thị Xuân, P. Nguyễn Du. Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận và xử lý thông tin theo yêu cầu của khách hàng qua kênh hotline và zalo;

Giải đáp thắc mắc của KH liên quan đến Quy cách lấy mẫu và trả kết quả

In/ trả kết quả xét nghiệm;

Hỗ trợ nhận mẫu và nhập chỉ định xét nghiệm vào hệ thống;

Tư vấn xét nghiệm cho khách hàng./ (Ko áp doanh số)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng/ KTV xét nghiệm (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)

Không nói ngọng/không nói giọng địa phương;

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, cẩn thận;

Tin học văn phòng tốt./

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9tr-11tr (xét điều chỉnh theo quy định công ty, 01 năm/lần);

Chế độ phúc lợi đầy đủ gồm: Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, 06 đầu năm, cuối năm, sinh nhật, teambuilding du lịch hàng năm,...

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Ưu đãi bản thân và người nhà khi sử dụng dịch vụ xét nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển

