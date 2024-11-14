Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 121 Bùi Thị Xuân, P. Nguyễn Du. Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận và xử lý thông tin theo yêu cầu của khách hàng qua kênh hotline và zalo;
Giải đáp thắc mắc của KH liên quan đến Quy cách lấy mẫu và trả kết quả
In/ trả kết quả xét nghiệm;
Hỗ trợ nhận mẫu và nhập chỉ định xét nghiệm vào hệ thống;
Tư vấn xét nghiệm cho khách hàng./ (Ko áp doanh số)

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng/ KTV xét nghiệm (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)
Không nói ngọng/không nói giọng địa phương;
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, cẩn thận;
Tin học văn phòng tốt./

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9tr-11tr (xét điều chỉnh theo quy định công ty, 01 năm/lần);
Chế độ phúc lợi đầy đủ gồm: Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, 06 đầu năm, cuối năm, sinh nhật, teambuilding du lịch hàng năm,...
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
Ưu đãi bản thân và người nhà khi sử dụng dịch vụ xét nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 121 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

