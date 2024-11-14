Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 121 Bùi Thị Xuân, P. Nguyễn Du. Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tiếp nhận và xử lý thông tin theo yêu cầu của khách hàng qua kênh hotline và zalo;
Giải đáp thắc mắc của KH liên quan đến Quy cách lấy mẫu và trả kết quả
In/ trả kết quả xét nghiệm;
Hỗ trợ nhận mẫu và nhập chỉ định xét nghiệm vào hệ thống;
Tư vấn xét nghiệm cho khách hàng./ (Ko áp doanh số)
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng/ KTV xét nghiệm (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)
Không nói ngọng/không nói giọng địa phương;
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, cẩn thận;
Tin học văn phòng tốt./
Không nói ngọng/không nói giọng địa phương;
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, cẩn thận;
Tin học văn phòng tốt./
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9tr-11tr (xét điều chỉnh theo quy định công ty, 01 năm/lần);
Chế độ phúc lợi đầy đủ gồm: Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, 06 đầu năm, cuối năm, sinh nhật, teambuilding du lịch hàng năm,...
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
Ưu đãi bản thân và người nhà khi sử dụng dịch vụ xét nghiệm.
Chế độ phúc lợi đầy đủ gồm: Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, 06 đầu năm, cuối năm, sinh nhật, teambuilding du lịch hàng năm,...
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
Ưu đãi bản thân và người nhà khi sử dụng dịch vụ xét nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI