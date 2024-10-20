Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận thông tin trên các kênh phản hồi và tiến hành hỗ trợ cho user

Triển khai và hỗ trợ vận hành phần mềm trong suốt quá trình sử dụng

Triển khai các buổi đào tạo sử dụng phần mềm

Nghiên cứu đóng góp tối ưu phần mềm và phát triển các tính năng mới

Báo cáo công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

Là nữ, độ tuổi 9x, 2k

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm vận hành, triển khai phần mềm

Nhanh nhạy với công nghệ

Năng động, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực

Chủ động trong công việc, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương 8-12 triệu + thưởng + phụ cấp, thu nhập 10-15 triệu

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định, chế độ hiểu hỉ, lễ tết, nghỉ phép ...

Môi trường trẻ, năng động, nhiều hoạt động hàng tuần, hàng tháng

Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực, cống hiến thành tích tốt

Được học hỏi và đào tạo kiến thức về Marketing, kinh doanh, phát triển bản thân ... với các khóa học nội bộ và chuyên gia ngoài công ty

Du lich 2-3 lần/năm, teambuilding, sinh nhật hàng tháng, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty

Lãnh đạo có tâm có tầm, đồng nghiệp thân thiện hỗ trợ nhau trong công việc,

Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin