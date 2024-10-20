Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận thông tin trên các kênh phản hồi và tiến hành hỗ trợ cho user
Triển khai và hỗ trợ vận hành phần mềm trong suốt quá trình sử dụng
Triển khai các buổi đào tạo sử dụng phần mềm
Nghiên cứu đóng góp tối ưu phần mềm và phát triển các tính năng mới
Báo cáo công việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng
Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: lương 8-12 triệu + thưởng + phụ cấp, thu nhập 10-15 triệu
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định, chế độ hiểu hỉ, lễ tết, nghỉ phép ...
Môi trường trẻ, năng động, nhiều hoạt động hàng tuần, hàng tháng
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực, cống hiến thành tích tốt
Được học hỏi và đào tạo kiến thức về Marketing, kinh doanh, phát triển bản thân ... với các khóa học nội bộ và chuyên gia ngoài công ty
Du lich 2-3 lần/năm, teambuilding, sinh nhật hàng tháng, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty
Lãnh đạo có tâm có tầm, đồng nghiệp thân thiện hỗ trợ nhau trong công việc,
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
