Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Plot M7, M8, N3 & RE8 – Thang Long II Industrial park, My Hao, Hung Yen, Thành phố Hưng Yên

- Theo dõi quá trình sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới và tiến hành đánh giá tính năng của SP đúng theo yêu cầu, triển khai làm báo cáo đánh giá SP (DR3 → DR4 → DR5)

- Theo dõi quá trình sản xuất các sản phẩm hiện tại & tham gia vào việc xử lý các phát sinh (nếu có)

- Cải tiến các sản phẩm đã & đang sản xuất nhằm đáp ứng thị hiếu của khách hàng, nâng cao tỉ lệ đạt.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, điều phối của cấp trên.

Yêu cầu công việc:

- Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành có liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về gia công cơ khí hoặc tương đương.

- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế 2D, 3D như: Autocad, SolidWorks, …

- Đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật

- Biết sử dụng các công cụ và phần mềm tin học học văn phòng

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề một cách logic

