Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Minh Phụng, Đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (Cạnh chung cư Prosper Plaza Phan Văn Hớn), Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phối hợp Sales Representative (SR) xử lý các công việc sau:
Tạo báo giá theo yêu cầu của khách hàng, đơn hàng SR đưa về
Xử lý, theo dõi đơn hàng và xuất hàng
Cập nhật thông tin và tình trạng đơn hàng cho khách hàng
Xử lý sau bán: Hỗ trợ khách hàng bảo hành, đổi trả hàng, ...
Đối chiếu công nợ với khách hàng, check lịch thanh toán từ khách hàng, hỗ trợ xử lý các chứng từ thanh toán gửi cho khách hàng
Xử lý các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khách hàng/ đơn hàng (Hợp đồng, COCQ, giấy tờ khác, ...)
Báo cáo tình trạng khách hàng định kỳ cho cấp trên
Phối hợp Kế toán công nợ & SR thu hồi nợ khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng chính quy trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm việc với Khách hàng trên 6 tháng.
Kỹ năng mềm: Trung thực, trách nghiệm, nhanh nhẹn, linh hoạt, biết sắp xếp công việc, không ngại học hỏi; có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, kỹ năng hoạt động nhóm.
Thành thạo kỹ năng máy tính: Word, Excel, PowerPoint , các ứng dụng Internet, Google, Website, Facebook là một lợi thế
Giới tính: Nữ, ưu tiên độ tuổi <30 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: Lương cơ bản (khởi điểm từ 6.000.000 – 7.000.000 vnđ) + thưởng KPIs/COM + phụ cấp (mức thu nhập thông thường từ 7.500.000 – 20.000.000vnđ, theo năng lực).
Lương cơ bản tăng theo thâm niên làm việc
Chính sách thưởng: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.
Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.
Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, công tác phí,...
Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.
Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...
Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.
Ngân sách cho các khóa học, hội nghị, workshop,...
Ngân sách cho chương trình team building, mini game, các sự kiện giải trí và kết nối,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

