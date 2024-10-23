Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

KHÔNG ĐÓNG TIỀN - NẠP TIỀN - CỌC TIỀN - MUA HÀNG

Công việc chi tiết:

- Tư vấn sản phẩm và chốt đơn cho khách. ( Các sản phầm về làm đẹp “ Beauty ” )

- Trả lời phản hồi của khách trên Fanpage.

- Chăm sóc data khách hàng sẵn có và data khách hàng mới (nếu có).

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu phía cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 18-30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tư vấn chốt đơn từ 6 tháng đến 1 năm trở lên.

- Siêng năng chịu khó trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Doanh số hoa hồng tùy theo các mức + Thưởng thêm mỗi tháng → Thu nhập từ 8-17 triệu/tháng.

- Thưởng doanh số và các khoản thưởng cuối năm (Lương tháng 13, thưởng hiệu suất,...)

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, luôn tạo điều kiện để nhân sự phát triển và thực hiện idea của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin