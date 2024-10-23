Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

Mức lương
8 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

KHÔNG ĐÓNG TIỀN - NẠP TIỀN - CỌC TIỀN - MUA HÀNG
Công việc chi tiết:
- Tư vấn sản phẩm và chốt đơn cho khách. ( Các sản phầm về làm đẹp “ Beauty ” )
- Trả lời phản hồi của khách trên Fanpage.
- Chăm sóc data khách hàng sẵn có và data khách hàng mới (nếu có).
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu phía cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 18-30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tư vấn chốt đơn từ 6 tháng đến 1 năm trở lên.
- Siêng năng chịu khó trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Doanh số hoa hồng tùy theo các mức + Thưởng thêm mỗi tháng → Thu nhập từ 8-17 triệu/tháng.
- Thưởng doanh số và các khoản thưởng cuối năm (Lương tháng 13, thưởng hiệu suất,...)
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, luôn tạo điều kiện để nhân sự phát triển và thực hiện idea của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 298/12 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

