Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 95/6/67, Lương Định Của, khu phố 3, Phường An Khánh, , Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Triển khai quảng cáo trên kênh online (Tiktok/TiktokShop/ Youtube)
Phân tích, đánh giá, báo cáo về hiệu quả quảng cáo
Được tham gia đề xuất định hướng phát triển kênh và chiến lược
Được tham gia đóng góp ý kiến về tư duy content, phân tích khách hàng để có chiến lược chạy quảng cáo hiệu quả
Các công việc khác phát sinh liên quan
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có tổi thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Đam mê kiếm tiền, có tham vọng thực chiến và thăng tiến sự nghiệp mạnh mẽ
Chăm chỉ, chịu khó, làm việc nhiệt huyết và quyết liệt
Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng thiết kế ảnh và dựng video.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Phụ cấp: 7-10 triệu (tùy năng lực);
Thưởng nóng nếu công ty đạt doanh thu;
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;
Nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm 1-2 lần: Theo quy định Công ty;
Nghỉ phép mỗi năm: 12 ngày;
Thưởng lễ tết, hiếu hỷ, v.v
Làm việc trong môi trường trẻ, hòa đồng, năng động;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS
