Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 95/6/67, Lương Định Của, khu phố 3, Phường An Khánh, , Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Triển khai quảng cáo trên kênh online (Tiktok/TiktokShop/ Youtube)

Phân tích, đánh giá, báo cáo về hiệu quả quảng cáo

Được tham gia đề xuất định hướng phát triển kênh và chiến lược

Được tham gia đóng góp ý kiến về tư duy content, phân tích khách hàng để có chiến lược chạy quảng cáo hiệu quả

Các công việc khác phát sinh liên quan

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có tổi thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Đam mê kiếm tiền, có tham vọng thực chiến và thăng tiến sự nghiệp mạnh mẽ

Chăm chỉ, chịu khó, làm việc nhiệt huyết và quyết liệt

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng thiết kế ảnh và dựng video.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp: 7-10 triệu (tùy năng lực);

Thưởng nóng nếu công ty đạt doanh thu;

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;

Nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm 1-2 lần: Theo quy định Công ty;

Nghỉ phép mỗi năm: 12 ngày;

Thưởng lễ tết, hiếu hỷ, v.v

Làm việc trong môi trường trẻ, hòa đồng, năng động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin