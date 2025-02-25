Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng: Cạnh tranh. – Được làm việc trong môi trường giáo dục thân thiện. – Tham gia miễn phí hoặc hỗ trợ học phí các lớp học nâng cao. – Chế độ phúc lợi hấp dẫn, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

– Tư vấn các khoá học qua các hình thức: trực tiếp tại trung tâm, kênh online, điện thoại,….
– Cập nhật học phí, thu học phí học viên tại Trung tâm, gửi thông báo và điện thoại nhắc phí, làm thông tin khóa học khi lên khóa và lên cấp độ.
– Hỗ trợ Testing, kiểm tra trình độ đầu vào.
– Xếp lịch kiểm tra hằng tuần, theo dõi điểm số chất lượng và thông báo đến Phụ huynh.
– Hỗ trợ chi nhánh và Schooling.
– Giải đáp thắc mắc phụ huynh liên quan đến Trung tâm.
– Và một số công việc khác theo phân công của Trưởng chi nhánh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ: Cao đẳng trở lên.
– Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.
– Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
– Kỹ năng: Giải quyết vấn đề, chăm sóc khách hàng, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi chịu khó.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17 Hai Bà Trưng, P. An Hội, Tp. Bến Tre

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

