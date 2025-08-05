Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, toà nhà Đồng Lợi, 1160 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu về các sản phẩm giáo dục.
Tư vấn chi tiết về các sản phẩm giáo dục, các chương trình du học hấp dẫn, hướng dẫn quy trình đăng ký, chuẩn bị các chương trình ưu đãi cho khách hàng và giải đáp thắc mắc.
Thương thảo và đàm phán hợp đồng với đối tác giáo dục và khách hàng, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Theo dõi, đánh giá kết quả kinh doanh, thực hiện báo cáo định kỳ và đề xuất cải tiến chiến lược phát triển sản phẩm giáo dục để đạt chỉ tiêu tăng trưởng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan đến ngoại ngữ, giáo dục và du học.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Phát triển kinh doanh, đặc biệt là trong môi trường giáo dục, du học các nước nói tiếng anh hoặc bán hàng B2C.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ cơ bản để làm việc với khách hàng quốc tế hoặc sản phẩm liên quan.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, khả năng tư vấn chuyên sâu và xử lý thông tin nhanh nhạy
Yêu thích và am hiểu về giáo dục và du học thị trường các nước nói tiếng anh, đồng thời có khả năng phân tích thị trường giáo dục và xu hướng phát triển.
Tinh thần chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, có định hướng kết quả rõ ràng và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ. Ngoài ra thu nhập sẽ bao gồm thêm: thưởng nóng + thưởng KPI
Chính sách tăng mức lương cơ bản trong vòng 06 tháng/năm dựa theo thành tích công việc hoàn thành trong khoảng thời gian làm việc.
Sẽ được đào tạo bài bản về các sản phẩm đào tạo và du học của công ty để có thể hoàn thảnh tốt công việc.
Chính sách phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, quốc tế.
Tham gia vào các chương trình đào tạo chuyên môn, hội thảo về du học và định cư.
Cơ hội tham gia vào các sự kiện quốc tế và mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành du học và định cư.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, BT 35, khu đô thị Thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

