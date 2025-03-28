Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 40 Triệu

Mức lương 18 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Trung tâm Blue Diamond English Đà Nẵng, đường Ngô Quyền, phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 18 - 40 Triệu

1. Tìm kiếm học viên mới

- Chủ động tìm nguồn khách hàng mới

- Thực hiện công tác tư vấn và chăm sóc khách hàng để thuyết phục ghi danh (tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại) theo đúng qui trình của Công ty, đảm bảo yếu tố về mặt dịch vụ

- Tổ chức thi xếp lớp và sắp xếp lớp học phù hợp cho học viên: đáp ứng nhu cầu khách hàng, đúng qui định về mặt chuyên môn

- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao (bao gồm chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu nhóm Tuyển sinh của chi nhánh)

2. Quản lý và chăm sóc học viên

- Thực hiện chăm sóc học viên đang học và học viên tạm ngưng theo đúng qui trình, đảm bảo yếu tố về mặt dịch vụ, nhằm tăng thêm doanh số từ lượng học viên tái ghi danh và gia tăng số lượng học viên mới thông qua kênh giới thiệu

- Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác , dịch vụ tốt nhất cho Phụ huynh, Học viên

- Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, phản hồi từ Phụ huynh, Học viên theo đúng qui trình, đảm bảo yếu tố về mặt dịch vụ.

- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao (bao gồm chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu nhóm)

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của toàn hệ thống

3. Công tác học liệu, thu ngân, quản lý giáo trình, quà tặng

- Các công tác liên quan quản lý và lưu trữ đề thi, bài thi, tổ chức thi, kết quả thi

- Các công tác liên quan đến điểm số, chứng chỉ

- Các công tác chuẩn bị tài liệu học tập cho Học viên trong suốt quá trình học

- Thu các loại phí, quản lý quỹ và báo cáo theo đúng qui trình kế toán

- Quản lý giáo trình và quà tặng

4. Công tác mở lớp và xử lý phát sinh

- Thực hiện công tác chiêu sinh và mở lớp hiệu quả

- Xử lý các phát sinh liên quan đến hoạt động của bộ phận Tuyển Sinh

Với Mức Lương 18 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý nhóm trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh hoặc kinh doanh, ngân hàng, bảo hiểm..

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả/ Chịu được áp lực công việc cao.

- Am hiểu về thị trường giáo dục (là một lợi thế).

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18-40 triệu ( Lương cứng không phụ thuộc doanh số)

* Địa chỉ làm việc : Trung tâm Blue Diamond English Đà Nẵng, đường Ngô Quyền, phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin