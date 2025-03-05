Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh UK Academy Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại UK Academy Đà Nẵng
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- K01/02B Tôn Thất Đạm, P Xuân Hà, Q Thanh Khê,Đà Nẵng, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Giới thiệu và tư vấn cho phụ huynh học sinh về lựa chọn môi trường học tập
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với phụ huynh hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các công việc của nhân viên tuyển sinh: Hướng dẫn thủ tục nhập học cho phụ huynh, thu nhận, lưu trữ, cập nhật hồ sơ học sinh, thu học phí,
Triển khai công tác tuyển sinh (Telesale, trực hội thảo, phát tờ rơi…) theo chỉ đạo của Trưởng tuyển sinh...
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học, ưu tiên các ngành liên quan đến giáo dục
Tại UK Academy Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại UK Academy Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
