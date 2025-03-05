Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh UK Academy Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 15 Triệu

UK Academy Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại UK Academy Đà Nẵng

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- K01/02B Tôn Thất Đạm, P Xuân Hà, Q Thanh Khê,Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Giới thiệu và tư vấn cho phụ huynh học sinh về lựa chọn môi trường học tập
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với phụ huynh hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các công việc của nhân viên tuyển sinh: Hướng dẫn thủ tục nhập học cho phụ huynh, thu nhận, lưu trữ, cập nhật hồ sơ học sinh, thu học phí,
Triển khai công tác tuyển sinh (Telesale, trực hội thảo, phát tờ rơi…) theo chỉ đạo của Trưởng tuyển sinh...

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học, ưu tiên các ngành liên quan đến giáo dục
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập, giải quyết vấn đề
Giao tiếp tiếng Anhkhá
Ít nhất từ đủ 02 năm kinh nghiệm làm việc vị trí liên quan.
Năng động, nhiệt tình, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt tại các trường quốc tế hoặc trong vai trò tư vấn tuyển sinh.

Tại UK Academy Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh
Miễn phí cơm trưa tại trường
Tham gia đầy đủ BHXH, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Tham quan nghỉ dưỡng hàng năm
Quà tặng sinh nhật bản thân, sinh nhật Tập đoàn
Quà Tết, hiếu-hỉ, Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế phụ nữ, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11…
Chế độ Đồng phục, nghỉ phép năm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại UK Academy Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

UK Academy Đà Nẵng

UK Academy Đà Nẵng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1/2 Tôn Thất Đạm, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

