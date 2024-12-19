Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Đại Học Greenwich Tại Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Đại Học Greenwich Tại Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 658 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
- Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại cho phụ huynh, học sinh về chương trình đào tạo cử nhân quốc tế tại Đại học Greenwich – FPT Đà Nẵng
- Hỗ trợ đi hướng nghiệp đến các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận
- Phối hợp cùng bộ phận Marketing triển khai các hoạt động, sự kiện thu hút khách hàng tiềm năng - Các công việc khác theo sự phân công của CBQL
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học các khối ngành về tâm lý học, kinh tế, sự kiện, truyền thông, quản trị kinh doanh, sự kiện ...
- Nữ, có giọng nói phổ thông dễ nghe, thường xuyên hoạt động và giao tiếp MXH (Facebook, zalo, instagram…)
- Có kiến thức về tư duy bán hàng
- Thái độ làm việc chuyên nghiệp, cầu thị, chính trực
- Năng động, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động, tâm huyết với công việc - Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm việc với thời gian linh hoạt
Tại Đại Học Greenwich Tại Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Có mức thu nhập hấp dẫn
- Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
- Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, nghỉ mát ….
- Cơ hội vào HĐLĐ chính thức sau 6-8 tháng làm việc nếu chưa có đủ kinh nghiệm trước đó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Học Greenwich Tại Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
