Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Beerfest, Team Building, Year
- end Party,..., Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Tư vấn sản phẩm là Chương trình học tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ em và người lớn
- Văn phòng Đà Nẵng: 199 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.
- Làm việc từ xa nếu đáp ứng được yêu cầu công việc.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo tiếng Indonesia và Malaysia (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết);
- Giọng nói rõ ràng, không bị các khuyết tật khi phát âm (nói ngọng, nói lắp ...);
- Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc;
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;
- Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Telesales tại các trường đào tạo, công ty bảo hiểm, ngân hàng....là điểm cộng lớn;
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm giáo dục, thương mại điện tử.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
