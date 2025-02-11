Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Tiếng Anh Fec làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Trung Tâm Tiếng Anh Fec
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Trung Tâm Tiếng Anh Fec

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Trung Tâm Tiếng Anh Fec

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 108 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu chương trình học đến khách hàng, gặp gỡ, tư vấn và thuyết phục khách hàng.
Tiếp nhận ý kiến và giải quyết các vấn đến phát sinh của khách hàng tại Trung tâm
Chăm sóc khách hàng (bao gồm KH hiện tại, KH tiềm năng và KH cũ)
Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ các chương trình Marketing nhằm thu hút học sinh mới
Thực hiện thu học phí của khách hàng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất từ cấp quản lý, BGĐ
Thực hiện các công tác khác theo sự sắp xếp của Quản lý trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Kinh doanh, Marketing hoặc Giáo dục.
Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở các vị trí tương đương (giáo dục, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, marketing)
Tiếng anh: giao tiếp thành thạo.
Kỹ năng tin học văn phòng: sử dụng thành thạo
Kỹ năng giao tiếp và xã hội tốt
Năng động, nhiệt tình và kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Trung Tâm Tiếng Anh Fec Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Chế độ xét tăng lương và thưởng liên tục dựa theo năng lực ứng viên và hiệu quả công việc
Ưu đãi đặc biệt học phí cho người thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến
Tham gia sự kiện của công ty, hoạt động Teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Tiếng Anh Fec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Tiếng Anh Fec

Trung Tâm Tiếng Anh Fec

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 97 Nguyễn Đình Chiều, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

