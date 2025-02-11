Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Tiếng Anh Fec làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Trung Tâm Tiếng Anh Fec
- Đà Nẵng:
- 108 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu chương trình học đến khách hàng, gặp gỡ, tư vấn và thuyết phục khách hàng.
Tiếp nhận ý kiến và giải quyết các vấn đến phát sinh của khách hàng tại Trung tâm
Chăm sóc khách hàng (bao gồm KH hiện tại, KH tiềm năng và KH cũ)
Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ các chương trình Marketing nhằm thu hút học sinh mới
Thực hiện thu học phí của khách hàng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất từ cấp quản lý, BGĐ
Thực hiện các công tác khác theo sự sắp xếp của Quản lý trung tâm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở các vị trí tương đương (giáo dục, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, marketing)
Tiếng anh: giao tiếp thành thạo.
Kỹ năng tin học văn phòng: sử dụng thành thạo
Kỹ năng giao tiếp và xã hội tốt
Năng động, nhiệt tình và kỹ năng làm việc nhóm tốt
Tại Trung Tâm Tiếng Anh Fec Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ xét tăng lương và thưởng liên tục dựa theo năng lực ứng viên và hiệu quả công việc
Ưu đãi đặc biệt học phí cho người thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến
Tham gia sự kiện của công ty, hoạt động Teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Tiếng Anh Fec
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
