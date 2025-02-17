Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: dựa trên quy định chung tại thời điểm hiện tại, khi trở thành nhân viên chính thức. Tham gia các hoạt động đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho công việc và phát triển bản thân., Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng & tư vấn khóa học cho phụ huynh.

- Quản lý giáo trình.

- Thu học phí.

- Tiếp nhận & giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Chăm sóc khách hàng trong quá trình học viên học tại Trung tâm.

- Thực hiện các công việc theo phân công từ trưởng bộ phận & Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Ưu tiên Nữ.

- Ưu tiên biết Tiếng Anh.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt, nhanh nhạy, nhiệt tình, sáng tạo, trách nhiệm.

- Yêu thích trẻ em, công việc bán hàng, tiếp xúc tư vấn khách hàng

- Có thể làm việc xoay ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng: Từ 5.5 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

