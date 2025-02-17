Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: dựa trên quy định chung tại thời điểm hiện tại, khi trở thành nhân viên chính thức. Tham gia các hoạt động đào tạo về nghiệp vụ, chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho công việc và phát triển bản thân., Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng & tư vấn khóa học cho phụ huynh.
- Quản lý giáo trình.
- Thu học phí.
- Tiếp nhận & giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Chăm sóc khách hàng trong quá trình học viên học tại Trung tâm.
- Thực hiện các công việc theo phân công từ trưởng bộ phận & Ban lãnh đạo.
.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Ưu tiên Nữ.
- Ưu tiên biết Tiếng Anh.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt, nhanh nhạy, nhiệt tình, sáng tạo, trách nhiệm.
- Yêu thích trẻ em, công việc bán hàng, tiếp xúc tư vấn khách hàng
- Có thể làm việc xoay ca
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng: Từ 5.5 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
