Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

 Phụ trách trực tiếp lĩnh vực môi giới Chứng khoán, Tư vấn đầu tư cụ thể thiết lập, xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự Môi giới, Tư vấn đầu tư. Tuyển dụng, đào tạo, giám sát và hỗ trợ công việc của nhân viên, phát triển đội ngũ nhân viên Tư vấn đầu tư cho Chi nhánh.

 Xây dựng kế hoạch kinh doanh, chương trình hoạt động hàng năm của lĩnh vực mình phụ trách nhằm đảm bảo doanh số, lợi nhuận theo chỉ tiêu đặt ra tại chi nhánh.

 Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh trong việc tổ chức triển khai chiến lược kế hoạch kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh của các đơn vị Môi giới, Tư vấn đầu tư, chịu trách nhiệm kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và của Chi nhánh.

 Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh về kết quả hoạt động của bộ phận kinh doanh thuộc phạm vi mình quản lý.

 Báo cáo và đề xuất với Giám đốc Chi nhánh giải quyết các công việc vượt thẩm quyền.

 Các công việc khác theo chỉ đạo, ủy quyền của Giám đốc Chi nhánh.