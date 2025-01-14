Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Power English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

Mức lương 400 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 Đường B4, An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 400 - 1,000 USD

- Tiếp nhận data khách hàng thông qua hoạt động quảng cáo từ bộ phận Marketing

- Chủ động tham gia và tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các sự kiện, chiến dịch truyền thông được hỗ trợ tổ chức bởi Trung tâm

- Giới thiệu, tư vấn về sản phẩm, chương trình, dịch vụ và tư vấn lộ trình học phù hợp với nhu cầu của khách hàng

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

- Quản lý thông tin khách hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kinh doanh/ Tư vấn Giáo dục/

Phát triển thị trường

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp CĐ/ ĐH các nhóm ngành Kinh tế, ngôn ngữ Anh

- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng

- Có khả năng làm việc dưới áp lực để đạt được chỉ tiêu về doanh số

- Trung thực, năng động, nhiệt huyết với công việc

Tại Power English Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Power English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin