Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Power English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Power English
- Hồ Chí Minh: 53 Đường B4, An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 400 - 1,000 USD
- Tiếp nhận data khách hàng thông qua hoạt động quảng cáo từ bộ phận Marketing
- Chủ động tham gia và tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các sự kiện, chiến dịch truyền thông được hỗ trợ tổ chức bởi Trung tâm
- Giới thiệu, tư vấn về sản phẩm, chương trình, dịch vụ và tư vấn lộ trình học phù hợp với nhu cầu của khách hàng
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
- Quản lý thông tin khách hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phát triển thị trường
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp CĐ/ ĐH các nhóm ngành Kinh tế, ngôn ngữ Anh
- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng
- Có khả năng làm việc dưới áp lực để đạt được chỉ tiêu về doanh số
- Trung thực, năng động, nhiệt huyết với công việc
Tại Power English Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Power English
