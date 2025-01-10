Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Keiser University (Vietnam Center - Kuv) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD

1. Mô tả công việc

Job discription

- Lên kế hoạch tuyển sinh; phát triển đội ngũ, quản lý, điều phối nhân sự thuộc bộ phận trực thuộc; thực hiện các hoạt động liên quan tuyển sinh, chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh của KUV.

Plan and manage the recruitment process; develop, manage, and coordinate the subordinated personnel; implement all recruitment-related activities, and be responsible for achieving the recruitment targets of KUV.

Plan and manage the recruitment process; develop, manage, and coordinate the subordinated personnel; implement all recruitment-related activities, and be responsible for achieving the recruitment targets of KUV

- Phân bổ kế hoạch & thực hiện tuyển sinh dựa trên các hạng mục & chỉ tiêu được giao theo giai đoạn (mỗi 3 năm); theo từng năm tài chính; theo quý (mỗi 3 tháng); và theo tháng với tiêu chí chia nhỏ giai đoạn và hướng về việc hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh theo tiến độ.

Allocate the recruitment plan and execute the recruitment process based on the assigned goals and targets, divided into stages (every 3 years), fiscal years, quarters (every 3 months), and monthly, with the objective of completing the recruitment targets in a timely manner.

- Phân bổ kế hoạch & thực hiện phát triển đội ngũ nhân sự thuộc bộ phận trực thuộc (bao gồm đội ngũ nhân sự full-time, part-time, cộng tác viên…) theo giai đoạn (mỗi 3 năm); theo từng năm tài chính; theo quý (mỗi 3 tháng) với quỹ ngân sách, số lượng nhân sự và tiêu chuẩn nhân sự được thống nhất với Ban lãnh đạo KUV để hoàn thành chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng công việc tuyển sinh.