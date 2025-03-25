Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Cao Đẳng Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 460/2 Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Gọi điện thoại tư vấn tuyển sinh cho phụ huynh hoặc học sinh theo dữ liệu mà trường cung cấp về các chương trình đào tạo, giáo dục của trường.

Tư vấn online qua các trang tuyển sinh.

Tư vấn, giới thiệu, chia sẻ cho phụ huynh, học sinh về các chương trình giáo dục của Trường.

Khai thác nhu cầu học tập của học sinh để kết nối đến chương trình đào tạo

Cập nhật các thông tin, báo cáo liên quan lên hệ thống.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên hoặc các sinh viên đang theo học tại các trường

Có trách nhiệm và chịu được áp lực tốt.

Có tinh thần hợp tác, thái độ tốt trong công việc.

Có kinh nghiệm sale, telesales, CSKH hay tư vấn là ưu thế.

Tại Trường Cao Đẳng Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG CỨNG FULL TIME: 7 - 12 triệu/tháng tùy năng lực + Thưởng + Hoa Hồng

Lương Cứng Part Time theo ca: 2tr5 + Hoa Hồng + Thưởng

TỔNG THU NHẬP THU NHẬP DAO ĐỘNG: 20 - 28 triệu/tháng (tùy vào KPI đạt được).

THƯỞNG & HOA HỒNG: Hấp dẫn theo số lượng học viên chốt. (Sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Được cung cấp data và hỗ trợ phần mềm gọi điện thoại.

Có cơ hội được thăng tiến làm nhân viên chính thức tại trường khi đủ năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao Đẳng Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin