Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: Nhà máy Hoàng Tuấn, thôn An Cổ, Mỹ Thành, Mỹ Lộc
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thực hiện công tác tuyển dụng khối văn phòng và sản xuất
Quản lý data ứng viên, chăm sóc ứng viên
Thực hiện tiếp nhận nhân sự mới, đánh giá quá trình thử việc
Xây dựng nguồn tuyển dụng nội bộ và bên ngoài
Triển khai truyền thông thương hiệu tuyển dụng
Báo cáo hiệu quả của các kế hoạch tuyển dụng theo tuần/tháng/quý/năm
Hỗ trợ các công việc do sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Kinh tế, Tài chính/Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Hành chính quốc gia
Kỹ năng giao tiếp ổn
Thành thạo Tin học văn phòng
Tối thiểu 6 tháng-1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất
Tích cực, trung thực, trách nhiệm
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại (nếu có), máy vi tính, văn phòng phẩm.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của công ty.
Ưu đãi mua hàng giảm 50%
Chế độ Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, Teambuilding,...
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
