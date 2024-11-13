Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Nhà máy Hoàng Tuấn, thôn An Cổ, Mỹ Thành, Mỹ Lộc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng khối văn phòng và sản xuất

Quản lý data ứng viên, chăm sóc ứng viên

Thực hiện tiếp nhận nhân sự mới, đánh giá quá trình thử việc

Xây dựng nguồn tuyển dụng nội bộ và bên ngoài

Triển khai truyền thông thương hiệu tuyển dụng

Báo cáo hiệu quả của các kế hoạch tuyển dụng theo tuần/tháng/quý/năm

Hỗ trợ các công việc do sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Kinh tế, Tài chính/Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Hành chính quốc gia

Kỹ năng giao tiếp ổn

Thành thạo Tin học văn phòng

Tối thiểu 6 tháng-1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất

Tích cực, trung thực, trách nhiệm

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: Điện thoại (nếu có), máy vi tính, văn phòng phẩm.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của công ty.

Ưu đãi mua hàng giảm 50%

Chế độ Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, Teambuilding,...

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

