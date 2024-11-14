Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Thôn Nội, Nội Hoàng, Yên Dũng

Mô Tả Công Việc

Công tác tuyển dụng đào tạo

Đảm nhận tuyển dụng vị trí Nhân viên kỹ thuật, nhân viên chốt lịch qua điện thoại.

Thực hiện các công việc đăng tin tuyển dụng, sàng lọc ứng viên, sắp xếp lịch và phỏng vấn, đánh giá → tìm kiếm nhân sự phù hợp với tổ chức.

Offer thu nhập và các chính sách, chế độ với người lao động.

Thực hiện đào tạo hội nhập nhân viên mới và đào tạo bổ sung nhân viên.

Công tác hành chính:

Thực hiện quản lý, mua sắm, trang thiết bị, tài sản, quà tặng...

Soạn thảo, lưu trữ hợp đồng, công văn theo quy định của công ty.

Tổ chức các sự kiện sinh nhật, teambuilding cho CBNV, thăm hỏi hiếu hỷ...

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên ngành về hành chính, quản trị nhân lực, chuyên ngành có liên quan.

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng đàm phán thuyết phục.

- Kỹ năng tin học văn phòng.

Phẩm chất:

- Nhanh nhẹn hoạt bát, năng động.

- Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm.

- Bố trí, sắp xếp công việc khoa học, hợp lí, hiệu quả.

- Tư duy dịch vụ (nội bộ).

Quyền Lợi

Chế độ Lương, thưởng:

Thu nhập trung bình: 7.000.000 - 9.000.000/tháng.

THU NHẬP = LƯƠNG + THƯỞNG + PHỤ CẤP + PHÚC LỢI

Xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng, thưởng cải tiến, thưởng năm,...

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại DND.

Thu nhập không giới hạn trong trường hợp bạn vượt mục tiêu.

Phụ cấp & phúc lợi:

Phụ cấp ăn trưa

BHXH, BHYT, BHTN.

Du lịch hằng năm.

Nghỉ lễ tết full lương.

Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ.

Lộ trình phát triển & thăng tiến:

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.

DND luôn thúc đẩy nhân sự phát triển và nhận nhiệm vụ tại những vị trí cao hơn.

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại DND.

Môi trường làm việc, văn hóa:

Văn hóa: Học tập - Chuyên nghiệp - Sáng tạo.

Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển.

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

CBNV được cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.