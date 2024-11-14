Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Thôn Nội, Nội Hoàng, Yên Dũng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Công tác tuyển dụng đào tạo
Đảm nhận tuyển dụng vị trí Nhân viên kỹ thuật, nhân viên chốt lịch qua điện thoại.
Thực hiện các công việc đăng tin tuyển dụng, sàng lọc ứng viên, sắp xếp lịch và phỏng vấn, đánh giá → tìm kiếm nhân sự phù hợp với tổ chức.
Offer thu nhập và các chính sách, chế độ với người lao động.
Thực hiện đào tạo hội nhập nhân viên mới và đào tạo bổ sung nhân viên.
Công tác hành chính:
Thực hiện quản lý, mua sắm, trang thiết bị, tài sản, quà tặng...
Soạn thảo, lưu trữ hợp đồng, công văn theo quy định của công ty.
Tổ chức các sự kiện sinh nhật, teambuilding cho CBNV, thăm hỏi hiếu hỷ...

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên ngành về hành chính, quản trị nhân lực, chuyên ngành có liên quan.
- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng đàm phán thuyết phục.
- Kỹ năng tin học văn phòng.
Phẩm chất:
- Nhanh nhẹn hoạt bát, năng động.
- Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm.
- Bố trí, sắp xếp công việc khoa học, hợp lí, hiệu quả.
- Tư duy dịch vụ (nội bộ).

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Lương, thưởng:
Thu nhập trung bình: 7.000.000 - 9.000.000/tháng.
THU NHẬP = LƯƠNG + THƯỞNG + PHỤ CẤP + PHÚC LỢI
Xét tăng lương định kỳ hằng năm.
Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng, thưởng cải tiến, thưởng năm,...
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại DND.
Thu nhập không giới hạn trong trường hợp bạn vượt mục tiêu.
Phụ cấp & phúc lợi:
Phụ cấp ăn trưa
BHXH, BHYT, BHTN.
Du lịch hằng năm.
Nghỉ lễ tết full lương.
Chế độ sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ.
Lộ trình phát triển & thăng tiến:
Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.
DND luôn thúc đẩy nhân sự phát triển và nhận nhiệm vụ tại những vị trí cao hơn.
Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại DND.
Môi trường làm việc, văn hóa:
Văn hóa: Học tập - Chuyên nghiệp - Sáng tạo.
Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển.
Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.
Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.
CBNV được cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tàng 1 và 2 Toà nhà HEI Tower, Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

