Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch và yêu cầu từ các phòng ban.

Soạn thảo thông tin, hình ảnh đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng để thu hút ứng viên.

Thu thập và lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, gửi thư mời và hướng dẫn ứng viên tham dự phỏng vấn. Nhập liệu và lưu trữ hồ sơ ứng viên.

Hoàn tất hồ sơ phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Gửi thư mời và hướng dẫn nhân viên mới nhận việc.

Tiếp nhận, nhập liệu hồ sơ nhân viên mới.

Tìm kiếm và phát triển các kênh truyền thông Online và Offline để thực hiện các chương trình xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

Đưa lao động đến nhận việc tại các trại.

Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.