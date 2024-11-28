Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 55 Lê Nguyên Đạt, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch và yêu cầu từ các phòng ban.
Soạn thảo thông tin, hình ảnh đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng để thu hút ứng viên.
Thu thập và lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, gửi thư mời và hướng dẫn ứng viên tham dự phỏng vấn. Nhập liệu và lưu trữ hồ sơ ứng viên.
Hoàn tất hồ sơ phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Gửi thư mời và hướng dẫn nhân viên mới nhận việc.
Tiếp nhận, nhập liệu hồ sơ nhân viên mới.
Tìm kiếm và phát triển các kênh truyền thông Online và Offline để thực hiện các chương trình xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
Đưa lao động đến nhận việc tại các trại.
Báo cáo định kỳ theo công việc được phân công.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Giao tiếp, trình bày tốt
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm tuyển dụng ở mảng chăn nuôi là lợi thế
Có thể đi công tác

Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH CJ Vina Agri Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: QL1A, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

