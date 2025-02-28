Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên vận hành

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Quốc lộ 1A, Mỹ Điền, Thị Trấn Tuy Phước, Tuy Phước, Huyện Tuy Phước

- Xây dựng chính sách bán hàng phụ tùng, dịch vụ chi nhánh;
- Quản lý kỹ thuật, chất lượng, định mức tại chi nhánh;
- Quản lý thực hiện hợp đồng, công nợ, dịch vụ sửa chữa
- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ;
- Đàm phán, kí hợp đồng bảo hiểm, sửa chữa, dịch vụ, phụ tùng;
- Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo kèm cặp nhân viên;
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của BLĐ Công ty và Chi nhánh.

- Thử việc 2 tháng, Lương thử việc trên 10 triệu
- Lương cơ bản, lương hiệu quả công việc, hoa hồng, Thu nhập hằng tháng 10-20 triệu
- Thưởng Doanh số cuối năm hấp dẫn,
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hằng năm, thăm hỏi ốm đau, mừng hiếu hỷ...
- Thử việc 2 tháng, ký HĐLĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng...
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
- Có chỗ ở cho nhân viên ở xa

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: QL 1A, Thôn Mỹ Điền, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định

