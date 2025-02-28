Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Quốc lộ 1A, Mỹ Điền, Thị Trấn Tuy Phước, Tuy Phước, Huyện Tuy Phước

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng chính sách bán hàng phụ tùng, dịch vụ chi nhánh;

- Quản lý kỹ thuật, chất lượng, định mức tại chi nhánh;

- Quản lý thực hiện hợp đồng, công nợ, dịch vụ sửa chữa

- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ;

- Đàm phán, kí hợp đồng bảo hiểm, sửa chữa, dịch vụ, phụ tùng;

- Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo kèm cặp nhân viên;

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của BLĐ Công ty và Chi nhánh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng, Lương thử việc trên 10 triệu

- Lương cơ bản, lương hiệu quả công việc, hoa hồng, Thu nhập hằng tháng 10-20 triệu

- Thưởng Doanh số cuối năm hấp dẫn,

- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hằng năm, thăm hỏi ốm đau, mừng hiếu hỷ...

- Thử việc 2 tháng, ký HĐLĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng...

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng

- Có chỗ ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển

