Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Định:
- Quốc lộ 1A, Mỹ Điền, Thị Trấn Tuy Phước, Tuy Phước, Huyện Tuy Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Xây dựng chính sách bán hàng phụ tùng, dịch vụ chi nhánh;
- Quản lý kỹ thuật, chất lượng, định mức tại chi nhánh;
- Quản lý thực hiện hợp đồng, công nợ, dịch vụ sửa chữa
- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ;
- Đàm phán, kí hợp đồng bảo hiểm, sửa chữa, dịch vụ, phụ tùng;
- Tuyển dụng, đánh giá, đào tạo kèm cặp nhân viên;
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của BLĐ Công ty và Chi nhánh.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 2 tháng, Lương thử việc trên 10 triệu
- Lương cơ bản, lương hiệu quả công việc, hoa hồng, Thu nhập hằng tháng 10-20 triệu
- Thưởng Doanh số cuối năm hấp dẫn,
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hằng năm, thăm hỏi ốm đau, mừng hiếu hỷ...
- Thử việc 2 tháng, ký HĐLĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng...
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
- Có chỗ ở cho nhân viên ở xa
- Lương cơ bản, lương hiệu quả công việc, hoa hồng, Thu nhập hằng tháng 10-20 triệu
- Thưởng Doanh số cuối năm hấp dẫn,
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13, du lịch hằng năm, thăm hỏi ốm đau, mừng hiếu hỷ...
- Thử việc 2 tháng, ký HĐLĐ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, thị trường, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng...
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
- Có chỗ ở cho nhân viên ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG XE TẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI