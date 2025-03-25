Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Nước Giải Khát & Bao Bì Thực Phẩm Vinaken làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Cụm CN Đức Thắng, Thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Vận hành hệ thống lọc nước và xử lý nước thải theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn, ổn định sản lượng, giảm tiêu hao năng lượng và tiết kiệm chi phí vận hành.

Giám sát, theo dõi và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn.

Ghi chép đầy đủ, chính xác các tham số vận hành vào biểu mẫu theo quy định.

Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống và các thiết bị liên quan, phát hiện kịp thời các sự cố hoặc nguy cơ hư hỏng.

Đề xuất sửa chữa, thay thế thiết bị khi cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và hiệu quả.

Phối hợp với bộ phận bảo trì để thực hiện bảo trì định kỳ theo kế hoạch.

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Kỹ sư Môi trường hoặc tương đương

Bằng cấp:

Đam mê công việc, nhanh nhẹn, trung thực.

Có sức khoẻ tốt, có thể làm việc theo ca

Chăm chỉ và có định hướng công việc rõ ràng

Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát & Bao Bì Thực Phẩm Vinaken Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận xứng đáng theo năng lực

Xét nâng lương hàng năm

Môi trường làm việc cởi mở, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc theo lộ trình rõ ràng

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ

Thưởng Lễ - Tết, tháng lương 13, 14..vào dịp cuối năm.

Hỗ trợ nhà ở

Du lịch

Chăm sóc sức khoẻ

Được tham gia các khóa nâng cao nghiệp vụ tay nghề, kiến thức chuyên môn.

Chế độ nghỉ phép năm, nhiều chế độ phúc lợi, đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát & Bao Bì Thực Phẩm Vinaken

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin