Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Nước Giải Khát & Bao Bì Thực Phẩm Vinaken làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát & Bao Bì Thực Phẩm Vinaken
- Bắc Giang: Cụm CN Đức Thắng, Thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Vận hành hệ thống lọc nước và xử lý nước thải theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn, ổn định sản lượng, giảm tiêu hao năng lượng và tiết kiệm chi phí vận hành.
Giám sát, theo dõi và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn.
Ghi chép đầy đủ, chính xác các tham số vận hành vào biểu mẫu theo quy định.
Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống và các thiết bị liên quan, phát hiện kịp thời các sự cố hoặc nguy cơ hư hỏng.
Đề xuất sửa chữa, thay thế thiết bị khi cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và hiệu quả.
Phối hợp với bộ phận bảo trì để thực hiện bảo trì định kỳ theo kế hoạch.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp:
Đam mê công việc, nhanh nhẹn, trung thực.
Có sức khoẻ tốt, có thể làm việc theo ca
Chăm chỉ và có định hướng công việc rõ ràng
Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát & Bao Bì Thực Phẩm Vinaken Thì Được Hưởng Những Gì
Xét nâng lương hàng năm
Môi trường làm việc cởi mở, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc theo lộ trình rõ ràng
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ
Thưởng Lễ - Tết, tháng lương 13, 14..vào dịp cuối năm.
Hỗ trợ nhà ở
Du lịch
Chăm sóc sức khoẻ
Được tham gia các khóa nâng cao nghiệp vụ tay nghề, kiến thức chuyên môn.
Chế độ nghỉ phép năm, nhiều chế độ phúc lợi, đãi ngộ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát & Bao Bì Thực Phẩm Vinaken
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI