Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: xã Đại Ân 1, Cù Lao Dung, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác điều độ, xử lý sự cố theo lệnh cấp trên

Lập kế hoạch đối với công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống ĐMT và Trạm Biến Áp.

Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra định kỳ các thiết bị và vệ sinh hệ thống.

Chịu trách nhiệm quản lý vận hành và phối hợp với bên thứ ba (nếu cần) để thực hiện bảo hành/Bảo hiểm tài sản/thiết bị, khắc phục các sự cố liên quan phát sinh trong quá trình vận hành.

Cập nhật sản lượng điện và báo cáo hàng ngày

Thực hiện dọn dẹp vệ sinh 5S và cảnh quan nơi làm việc.

Công tác chăm sóc đinh lăng.

Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 2 năm

Chuyên ngành điện, điện công nghiệp

Tốt nghiệp: trung cấp trở lên

Khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt

Nam, từ 24 - 35 tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa Thuận

Chế độ: BHXH, BHYT, BHTNLĐ,BNN

Phúc lợi: Lương Tháng 13, Chế độ hiếu hỷ, sinh nhật, Team building, Khám sức khỏe,...

Phép năm, phụ cấp cơm, các chế độ khác, cước điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.