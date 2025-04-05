Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn
- Sóc Trăng: xã Đại Ân 1, Cù Lao Dung, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác điều độ, xử lý sự cố theo lệnh cấp trên
Lập kế hoạch đối với công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống ĐMT và Trạm Biến Áp.
Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra định kỳ các thiết bị và vệ sinh hệ thống.
Chịu trách nhiệm quản lý vận hành và phối hợp với bên thứ ba (nếu cần) để thực hiện bảo hành/Bảo hiểm tài sản/thiết bị, khắc phục các sự cố liên quan phát sinh trong quá trình vận hành.
Cập nhật sản lượng điện và báo cáo hàng ngày
Thực hiện dọn dẹp vệ sinh 5S và cảnh quan nơi làm việc.
Công tác chăm sóc đinh lăng.
Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành điện, điện công nghiệp
Tốt nghiệp: trung cấp trở lên
Khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt
Nam, từ 24 - 35 tuổi
Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ: BHXH, BHYT, BHTNLĐ,BNN
Phúc lợi: Lương Tháng 13, Chế độ hiếu hỷ, sinh nhật, Team building, Khám sức khỏe,...
Phép năm, phụ cấp cơm, các chế độ khác, cước điện thoại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Điện Mặt Trời Trúc Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI