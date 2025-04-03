Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Superior Multi - Packaging Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Cài đặt, cấu hình, kiểm soát và vận hành máy in.

• Các công đoạn chuẩn bị bao gồm: đổi tấm/tờ, lắp lô, đổ mực,… đảm bảo máy in hoạt động trơn tru và tuân thủ quy trình vận hành máy in.

• Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận hành máy.

• Đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra của máy in.

• Dự đoán và giảm thiểu các lỗi tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình vận hành máy móc.

• Đảm bảo thông báo kịp thời mọi sự cố phát sinh cho ban quản lý.

• Hợp tác với các nhóm khác để tìm ra nguyên nhân gốc rễ và giải quyết các sự cố phát sinh.

• Thực hiện mọi chỉ dẫn/hướng dẫn để vận hành máy và thực hiện đúng các bước.

• Đảm bảo máy in được bảo dưỡng đúng cách và luôn ở tình trạng hoạt động tối ưu để sử dụng ngay.

• Thực hiện 5S và đảm bảo máy in và các khu vực xung quanh sạch sẽ, gọn gàng và dễ nhìn.

• Tuân thủ và đảm bảo các mục tiêu sản xuất được đáp ứng theo chỉ thị của ban quản lý.

• Tuân thủ mọi chính sách, quy định của công ty, đặc biệt là an toàn tại nơi làm việc.

• Cung cấp báo cáo hàng ngày, hàng tháng, hàng năm hoặc khi được yêu cầu.

• Hỗ trợ các công đoạn sản xuất khác khi cần thiết.

• Các nhiệm vụ khác được quản lý giao.