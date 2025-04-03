Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Superior Multi - Packaging Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Superior Multi - Packaging Việt Nam
- Đồng Nai: Công ty TNHH Superior Multi Packaging VN. Đường số 4, KCN An Phước, Long Thành, Đồng Nai.
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Cài đặt, cấu hình, kiểm soát và vận hành máy in.
• Các công đoạn chuẩn bị bao gồm: đổi tấm/tờ, lắp lô, đổ mực,… đảm bảo máy in hoạt động trơn tru và tuân thủ quy trình vận hành máy in.
• Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận hành máy.
• Đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra của máy in.
• Dự đoán và giảm thiểu các lỗi tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình vận hành máy móc.
• Đảm bảo thông báo kịp thời mọi sự cố phát sinh cho ban quản lý.
• Hợp tác với các nhóm khác để tìm ra nguyên nhân gốc rễ và giải quyết các sự cố phát sinh.
• Thực hiện mọi chỉ dẫn/hướng dẫn để vận hành máy và thực hiện đúng các bước.
• Đảm bảo máy in được bảo dưỡng đúng cách và luôn ở tình trạng hoạt động tối ưu để sử dụng ngay.
• Thực hiện 5S và đảm bảo máy in và các khu vực xung quanh sạch sẽ, gọn gàng và dễ nhìn.
• Tuân thủ và đảm bảo các mục tiêu sản xuất được đáp ứng theo chỉ thị của ban quản lý.
• Tuân thủ mọi chính sách, quy định của công ty, đặc biệt là an toàn tại nơi làm việc.
• Cung cấp báo cáo hàng ngày, hàng tháng, hàng năm hoặc khi được yêu cầu.
• Hỗ trợ các công đoạn sản xuất khác khi cần thiết.
• Các nhiệm vụ khác được quản lý giao.
