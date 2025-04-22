Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 643 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Nạp cấp phối hệ thống vào dữ liệu phần mêm cho từng nhà máy và hướng dẫn vận hành sử dụng
Nhắc nhở nhân viên vận hành kiểm tra máy móc thiết bị và hú còi 05 phút trước khi khởi động máy (đảm bảo an toàn lao động)
Yêu cầu và giám sát nhân viên vận hành thường xuyên kiểm tra độ ẩm NVL trong ngày và báo cáo xin ý kiến tổ trưởng điều chỉnh độ ẩm khi thời tiết thay đổi
Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nhập xi măng, tro bay và phụ gia (yêu cầu vận hành chụp hình báo cáo quá trình nhập hàng, ghi vào sổ nhật ký vận hành làm cơ sở tính lương)
Kiểm soát chấn lượng bê tông từ xa bằng cách điện thoại (video call cho vận hành) kiểm tra chọn mẫu
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân viên nam
Sử dụng thành thạo máy tính
Yêu cầu trình độ 12/12
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ưu tiên bạn nào biết điện và đã qua vận hành máy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, kèm phụ cấp cơm
Tham gia BHXH, BHYT theo luật lao động
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 sáng thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ 1 thứ 7, CN). Nghỉ trưa 1 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ GIỚI NHÀ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 46-48 Nguyễn Cơ Thạch - Phường An Lợi Đông - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

