Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Minh Quang làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Minh Quang
- Đồng Nai: Cụm Công Nghiệp Dốc 47, Khu phố Long Khánh 1, Phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Minh Quang là Công Ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất, và các hàng mỹ nghệ, sofa, …
Địa chỉ trụ sở chính: 19 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Chúng tôi cần tuyển vị trí: NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC
Mô tả:
- Chỉnh máy CNC gia công ra sản phẩm theo bản vẽ
- Hướng dẫn và giám sát công nhân vận hành máy CNC
- Phối hợp cùng Quản lý bộ phận kiểm soát rủi ro, sai sót trong quá trình gia công.
Địa điểm làm việc:
• Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Minh Quang
• Cụm Khu Công Nghiệp Dốc 47, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ngành gỗ nội thất.
- Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ Khí, Cơ điện tử, Công nghệ cơ khí
Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Minh Quang Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Minh Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
