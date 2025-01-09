Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Minh Quang làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 14 Triệu

Minh Quang là Công Ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất, và các hàng mỹ nghệ, sofa, …

Địa chỉ trụ sở chính: 19 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Chúng tôi cần tuyển vị trí: NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

Mô tả:

- Chỉnh máy CNC gia công ra sản phẩm theo bản vẽ

- Hướng dẫn và giám sát công nhân vận hành máy CNC

- Phối hợp cùng Quản lý bộ phận kiểm soát rủi ro, sai sót trong quá trình gia công.

Địa điểm làm việc:

• Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Minh Quang

• Cụm Khu Công Nghiệp Dốc 47, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai.