Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH KSM Eng VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 15, Đường số 10, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ưu tiên đã từng vận hành máy tiện CNC hoặc MCT tự động.

- Ưu tiên đã có kinh kiệm vận hành máy tiện ngành cơ khí chính xác.

- Trường hợp chưa có tay nghề sẽ được công ty đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Trung học, trung cấp Cơ khí hoặc Kỹ thuật Công nghiệp, chế tạo hoặc chuyên ngành liên quan

- Tuổi: 20 - 40

- Đã từng làm công việc vận hành máy ở những công ty tương tự

Quyền Lợi:

- Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên

- Chế độ đãi ngộ cao: thưởng tháng 13, theo năng lực hàng năm

- Ứng viên được tuyển dụng hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động

Tại Công Ty TNHH KSM Eng VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KSM Eng VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin