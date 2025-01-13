Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH KSM Eng VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH KSM Eng VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Lô 15, Đường số 10, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Ưu tiên đã từng vận hành máy tiện CNC hoặc MCT tự động.
- Ưu tiên đã có kinh kiệm vận hành máy tiện ngành cơ khí chính xác.
- Trường hợp chưa có tay nghề sẽ được công ty đào tạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Trung học, trung cấp Cơ khí hoặc Kỹ thuật Công nghiệp, chế tạo hoặc chuyên ngành liên quan
- Tuổi: 20 - 40
- Đã từng làm công việc vận hành máy ở những công ty tương tự
Quyền Lợi:
- Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên
- Chế độ đãi ngộ cao: thưởng tháng 13, theo năng lực hàng năm
- Ứng viên được tuyển dụng hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động
Tại Công Ty TNHH KSM Eng VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KSM Eng VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
