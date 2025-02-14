Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Tien Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT MJ CẦN TUYỂN GẤP 10 Nhân viên NDT Technical
- Thời gian làm việc: 1 năm
- Thời gian bắt đầu làm việc : Từ Tháng 2/2025
- Thời hạn tuyển dụng: Từ ngày 14/02/2025 đến 28/02/2025
- Địa điểm làm việc: Tiền Giang.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tiến hành kiểm tra không phá hủy (NDT) bằng Kiểm tra siêu âm (UT) theo quy trình kỹ thuật áp dụng của dự án
• Lập, hoàn thành và giải thích các báo cáo NDT đảm bảo theo yêu cầu của dự án.
• Phối hợp với nhóm dự án để đánh giá kết quả kiểm tra và đưa ra khuyến nghị.
• Hiệu chuẩn và Bảo trì thiết bị NDT được sử dụng và đảm bảo nó luôn ở tình trạng hoạt động tốt.
• Hỗ trợ các bên liên quan trong dự án về vấn đề kiểm soát chất lượng.
• Tuân thủ tốt mọi quy định về an toàn lao động, Làm việc an toàn và hiệu quả trong điều kiện hiện trường,
• Tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu.
• Tham gia các buổi đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhóm trong thực hành NDT.
• Luôn cập nhật những thay đổi về tiêu chuẩn ngành và công nghệ liên quan đến NDT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Attractive salary, negotiable be offered depending on skills and experience

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ

Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 180-182 Nguyễn Văn Trỗi, P. 04, TP.Vũng Tàu

