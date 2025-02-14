Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ
- Tiền Giang: Tien Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT MJ CẦN TUYỂN GẤP 10 Nhân viên NDT Technical
- Thời gian làm việc: 1 năm
- Thời gian bắt đầu làm việc : Từ Tháng 2/2025
- Thời hạn tuyển dụng: Từ ngày 14/02/2025 đến 28/02/2025
- Địa điểm làm việc: Tiền Giang.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tiến hành kiểm tra không phá hủy (NDT) bằng Kiểm tra siêu âm (UT) theo quy trình kỹ thuật áp dụng của dự án
• Lập, hoàn thành và giải thích các báo cáo NDT đảm bảo theo yêu cầu của dự án.
• Phối hợp với nhóm dự án để đánh giá kết quả kiểm tra và đưa ra khuyến nghị.
• Hiệu chuẩn và Bảo trì thiết bị NDT được sử dụng và đảm bảo nó luôn ở tình trạng hoạt động tốt.
• Hỗ trợ các bên liên quan trong dự án về vấn đề kiểm soát chất lượng.
• Tuân thủ tốt mọi quy định về an toàn lao động, Làm việc an toàn và hiệu quả trong điều kiện hiện trường,
• Tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu.
• Tham gia các buổi đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhóm trong thực hành NDT.
• Luôn cập nhật những thay đổi về tiêu chuẩn ngành và công nghệ liên quan đến NDT.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ Thì Được Hưởng Những Gì
Attractive salary, negotiable be offered depending on skills and experience
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật MJ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
